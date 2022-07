Nedostatok vody sa týka viacerých obcí v záhorskom aj senickom skupinovom vodovode. "Ide predovšetkým o obce Prievaly, Osuské, Jablonica, Cérová, Borský Mikuláš, Rohožník, Studienka a Lakšárska Nová Ves," uviedla vodárenská spoločnosť.

Ako doplnila, BVS už požiadala starostov dotknutých obcí, aby ľudí informovala o hroziacich problémoch. "Odporúčame, aby sa v týchto obciach pitnou vodou z verejného vodou nenapúšťali bazény, neumývali autá a nepolievali trávniky a ani záhrady. Situácia bude na základe predpovede počasia kritická v najbližších dňoch, ale ak nenastanú dlhotrvajúce dažde, mali by ľudia vodou šetriť až do konca leta," apeluje spoločnosť.

Dlhodobým riešením je podľa BVS aj pracovať s manažmentom vody v krajine. Pripomína, že ľudia by mali spraviť maximum pre to, aby dažďovú vodu udržali vo svojom okolí a neposlali ju kanalizáciou preč. Budovať by mohli napríklad nádrže na dažďovú vodu, ktorou by následne polievali záhrady, čím by zároveň šetrili pitnou vodou.

Upozorňuje tiež, že vodou treba šetriť aj v extrémnych situáciách, keď voda z kohútika ešte tečie. "Pomôžu tým susedom, ktorí majú už s vodou problém. Ide predovšetkým o polievanie záhrad, napúšťanie bazénov alebo umývanie áut," pre TASR uviedol hovorca BVS Peter Podstupka.