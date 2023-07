V tzv. hornej (pôvodnej) časti obce Trnavá Hora, ktorá má v súčasnosti približne 1300 obyvateľov, stojí biely domček, ktorý pôvodne patril Mekyho otcovi, Šimonovi Žbirkovi. Starosta obce Pavel Kravec vysvetľuje, že sú domáci mimoriadne hrdí na to, že má táto spevácka legenda korene práve v tejto obci. Preto sa rozhodli uctiť si ho - odhalia bustu s jeho podobizňou a podpisom. Pozvanie na podujatie prijala aj manželka hudobníka, Kateřina Žbirková, ktorá odhalí bronzovú dosku s bustou na múre rodného domu otca hudobníka, Šimona Žbirku.

“Práve on zohral v životnom príbehu svojho syna rozhodujúcu a nezabudnuteľnú úlohu. Preto sme sa rozhodli pamätnú dosku s bustou umiestniť priamo na jeho rodný dom,” vysvetľuje starosta obce Pavel Kravec. Sám spevák vždy, keď vystupoval v blízkom okolí rodnej obce svojho otca, nezabudol túto skutočnosť svojim fanúšikom pripomenúť. Pamätná tabuľa, ktorá bude zdobiť rodný dom Mekyho otca, vytvoril vo svojom cíferskom ateliéri známy výtvarník Svetozár Ilavský.

Domdnes vlastní Anna Hešková, rod. Žbirková, ktorá je Mekyho sesternicou z druhého kolena. “Tu v Trnavej Hore žili dvaja bratia - môj starý otec a starý otec Mira Žbirku. Neskôr sa Mirov starý otec odsťahoval do Krupiny, lebo jeho syn Šimon mu tam kúpil pozemok a dom so záhradou. A môj otec polovicu tohto domu od neho odkúpil, ja som ho neskôr zdedila a teraz ho my s manželom využívame ako chalupu,” približuje Hešková, ktorá už ale 30 rokov žije vo Zvolene.

