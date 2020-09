Informoval o tom na oficiálnom webe primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

„V pondelok 21. septembra 2020 bude v ZŠ Š. M. Daxnera prerušené vyučovanie pre všetkých žiakov školy. V uvedený deň sa vykoná v škole komplexná dezinfekcia budovy,“ ozrejmil Šimko.

Žiaci prvého stupňa nastúpia do školy opäť v utorok (22. 9.), pre žiakov druhého stupňa bude zabezpečené dištančné vzdelávanie, a to až do konca týždňa.

Rozhodnutie o zatvorení školy počas pondelka a ďalšom postupe padlo na stretnutí krízového štábu mesta.

Uskutočnilo sa v sobotu (19. 9.) ráno a zúčastnil sa na ňom aj riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dušan Béreš.

Žiaci aj učitelia ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom sú v domácej karanténe

Všetci žiaci, pedagógovia a prevádzkoví zamestnanci Základnej školy (ZŠ) v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza majú od nedele povinnú domácu karanténu.

Opatrenie súvisí s výskytom ochorenia COVID-19. Škola o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.

Situáciu v škole konzultovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Povinná karanténa platí predbežne do piatka (25. 9.). Dodržiavanie nariadenia je povinné.

"Netýka sa rodinných príslušníkov žiakov a zamestnancov. Vyučovanie sa bude uskutočňovať dištančnou formou. Prosíme o sledovanie oznamov na webovom sídle školy a EduPage," píše škola na webe.