Cyklomost slobody, ktorý poškodil kamión sa znova otvára: Naplánujte si výlet

Cyklisti, ako i peší sa opäť môžu vrátiť na Cyklomost slobody. Potvrdil to statik, ktorý zhodnotil, že kamión, ktorý chcel silou mocou prejsť cez most pre pších a cyklistov ho nepoškodil konštrukciu a tak, je most bezpečný a znovu prevádzkyschopný.