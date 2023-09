Cyklistika v Banskobystrickom kraji: POZRITE, koľko kilometrov cyklotrás sa tu nachádza!

V Banskobystrickom kraji odštartovali jesennú cyklovýzvu HYBAJ NA BAJK. Jej cieľom je motivovať k objavovaniu krásnych jesenných zákutí kraja v sedle bicykla. Takmer 170 tipov na cyklovýlety, takmer 4 500 km značených cyklotrás a 9 skvelých výhier sú hlavné vstupy, ktoré budú motivovať k vysadnutiu do sedla bicykla. Do výzvy a teda aj do boja o hodnotné ceny sa môže zapojiť každý uverejnením fotky na sociálnej sieti.