Na povrch vychádzajú nové skutočnosti o zavraždenej Kristíne Tarjányiovej († 68), ktorú ľudia poznali ako odborníčku z televízneho programu Súdna sieň. Podľa jedných bola občianskou aktivistkou, podľa druhých šikanovala susedov a obyvateľov mestskej časti. Dokonca mala spor s ružinovským starostom Martinom Chrenom.

Známa neznáma

Dôkazom je zápisnica z rokovania zastupiteľstva z 23. júna 2020. „Mám toho veľmi veľa. Väčšina ma poznáte. Kto nie, som Tarjányiová Kristína v Ružinove na Štrkovci bývam od šesťdesiateho druhého roku a býva sa mi, čím ďalej, tým horšie. Dve základné témy. Údržba zelene a stavebný ruch a činnosť v športovej hale FitCamp, ktorá je neúnosná, agresívna v každom časovom horizonte a v strede mesta, pre mňa je to širší stred mesta," vyplýva zo zápisnice.

Kosba, hluk a menovanie

Spomenula neúnosný hluk a prach z kosenia trávy. Potom sa dostala k menovaniu nového vedenia tamojšieho kultúrneho zariadenia. „Chcela by som vedieť, čo je potrebné k tomu, aké kritériá a kvalifikácia, aby sa niekto stal predsedom predstavenstva kultúrneho zariadenia, kultúrnych zariadení Ružinova. Naozaj by som to chcela vedieť," pýtala sa. Potom sa vrátila k pôvodnej téme, stavebným prácam v športovej hale. „… aby v nedeľu ráno niekto rozbíjal nábytok, lebo v pondelok o šiestej ráno ho dôjdu odviezť a potom začne zbíjačkou búrať múry... V Ružinove je možné všetko," rozohnila sa.

Nerešpektovanie pravidiel

Keďže podľa pravidiel jej vystúpenie nemalo trvať viac ako tri minúty, starosta Ružinova Martin Chren ju napomenul: „Pani Tarjányiová vaše tri minúty uplynuli. Ak chcete niečo, oznámte to mestskej polícii," napomenul ju. Keď neskončila, pokračoval: „ ...možno by ste mali prvá začať rešpektovať pravidlá. Tri minúty uplynuli pred pol minútou. Ďakujem, veľmi pekne," povedal Chren.

Záujem o psov i majiteľov

Podobný scenár sa zopakoval aj po zhruba roku a pol 28. 9. 2021 kedy Tarjányiová vystúpila s tým, že ľudia v ich vchode chovajú psov, ale nie je známe koľko z toho aj reálne prihlásili. Žiadala preto úrad o informácie o ich počte, meno a priezvisko osôb, ktoré v byte na treťom poschodí bývajú. Starosta zareagoval, že v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov jej tieto informácie nesmie poskytnúť.

Podrobne zmapovala kto a kde parkuje

Riešila aj parkovanie, ktoré mala zdokumentované na fotografiách. Podľa jej slov každý si parkuje ako chce dokonca tam stoja autá príbuzných a známych majiteľov bytov, vidí ako na vyhradenom mieste stále parkuje niekto iný. "Ja nemôžem získať takéto miesto, lebo vraj preto, že mám garáž. Do brány sa autom nedostanem. Tak ja môžem vláčiť všetko na chrbte."

Verejná výtka

Posledné, čo si zobrala na paškál bolo orezávania stromov, konkrétne červených smrekov. Podľa jej názoru to bolo spravené veľmi neodborne. Keď jej vypršal čas, presunula sa síce na svoje miesto odkiaľ však neustále vykrikovala pričom na vystúpenie čakal ďalší prihlásený Ružinovčan. Starosta Martin Chren so zopnutými rukami upozorňoval Kristínu, že jej čas už vypršal. Keď však žena neprestávala zvýšeným hlasom povedal: "Pani Tarjányiová, my evidujeme niekoľko sťažnosti na vaše agresívne správanie od vašich susedov. Prosím, dodržiavajme pravidlá..!"