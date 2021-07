Rezort životného prostredia koncom minulého týždňa vyšiel s ďalšími závažnými zisteniami o termálnom kúpalisku v Podhájskej. To, že neoprávnene využívalo termálny prameň, ktorý potom vypúšťalo do vodného toku, bolo známe aj pred tým. Teraz sa však podľa ministerstva preukázalo aj to, že sa návštevníci Podhájskej kúpali vo vode so zvýšenou rádioaktivitou.

„Vec je o to závažnejšia, že niektoré rádioaktívne prvky sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity,“ informoval rezort. Ministerstvo ďalej tvrdí, že analýza zloženia vody, ktorú im prevádzkovateľ predložil na konci minulého roka, bola sfalšovaná.

Jedným zo štatutárov spoločnosti Geo Termál je starosta Podhájskej Roman Ivan, ktorý obvinenia odmieta. „Informáciami o zvýšenej rádioaktivite nedisponujeme,“ prízvukuje. „Rozbory pre nás robila firma, ktorú sme v žiadnom prípade neovplyvňovali,“ dodáva.

Od kúpaliska je ekonomicky závislý celý mikroregión zložený z trinástich obcí. Starosta Podhájskej zdôrazňuje, že s jeho zástupcami sa snažia s ministrom životného prostredia spojiť už od marca. Zatiaľ však neúspešne.

„Ministerstvo životného prostredia každú chvíľu mení dôvody prečo minister nepodpísal rozhodnutie. Najskôr je to neukončené vyšetrovanie, potom nedostatočné technické vybavenie, teraz rádioaktivita. Keby od začiatku povedali, v čom je problém, tak ho už dávno riešime,“ zdôrazňuje Roman Ivan. „Beriem to ako účelovú kampaň voči Podhájskej, pravdepodobne s cieľom zničiť ju,“ nahlas vyslovuje obvinenie.

