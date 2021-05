Slovenské vakcinačné centrá pre zaočkovaných doteraz vydávali nejednotné certifikáty. Od soboty 22. mája to však zmenilo. Každý, kto sa odteraz dá zaočkovať, dostane medzinárodný dvojjazyčný certifikát. Tí, ktorí sa dali zaočkovať pred tým, oň od pondelka môžu požiadať emailom cez www.korona.gov.sk.

„Môžem všetkých ubezpečiť, že občania, ktorí budú zaočkovaní už tento týždeň dostanú dokument, ktorý bude, samozrejme, platný pri prechode hraníc krajinami, ktoré s nami susedia,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Podľa koordinátorky očkovania v Banskobystrickom samosprávnom kraji Jany Mroščákovej aktualizácia softvéru vo veľkokapacitných očkovacích centrách prebehla hladko. „Tí, ktorí boli dnes zaočkovaní, automaticky dostávajú vytlačený medzinárodný doklad o očkovaní v dvoch jazykoch,“ povedala.

Mnohí zo zaočkovaných však túto zmenu ani nepostrehli. „Dostala som len nejaké tlačivo, no aj keby to nebol medzinárodný certifikát, tak by mi to nevadilo. Cestovať nebudem,“ povedala pred Krajským očkovacím centrom v Banskej Bystrici, Mária (70).

Medzinárodný certifikát si po vyjdení z centra nevšimol ani Ján (68). „Pokiaľ budem potrebovať cestovať do zahraničia, tak si oň požiadam na stránke. Aj tak sa ale nikde nezbieram,“ usmial sa.

Podobná situácia bola aj v Bratislave, kde z vakcinačného centra na Národnom futbalovom štadióne vychádzali desiatky starších aj mladých zaočkovaných Slovákov, ktorí dostali očkovaciu látku Comirnaty od firmy Pfizer. Všetci stískali v ruke niekoľko husto popísaných listov A4. Ale keď sme sa ich pýtali, či je to dvojjazyčný certifikát o očkovaní, nevedeli. Boli radi, že to majú za sebou a nad tým, aké potvrdenie vlastne dostali, ani neuvažovali.

