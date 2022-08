V českých médiach sa konštatovalo, že cieľom dvojice vraj bolo tromfnúť svadbu zápasníka MMA Karlosa Vémolu a playmate Lely Ceterovej, hoci len naoko. Podľa názoru svadobných hostí sa to určite podarilo.

POZRITE SI FOTO ZO SVADBY >>>>

Nevesta Patrícia Martonová (26) prišla v drahých šatách s vlečkou, ženích Radek Kirvej (40) mal oblek ušitý na mieru a stal neuveriteľných, takmer 40-tisíc korún. O tejto "veselke" sa hovorilo nielen v Jirkove, ale po celom kraji Ústí nad Labem, keďže ženích ju vysielal naživo. Okrem drahých outfitov doplnených masívnymi zlatými šperkami nechýbala ani jazda snúbencov na koči a prevoz na obrad v luxusných autách.

Pozvánka pre seriálového herca

Perličkou bolo, že medzi gratulantmi mladomanželom bol aj populárny rómsky herec Zdeněk Godla (47). Ten sa dostal do povedomia verejnosti v úlohe Frantu v seriáli Most! Pár sobášil radný Jozef Šebek, zvolený za Stranu slobodných občanov. Politik sa tým nezabudol pochváliť na sociálnej sieti, kam pridal niekoľko fotografií a videí. Nezabudol ani na poriadne superlatívy.

VO VIDEU SI POZRITE PRENOS CESTY NA OBRAD

Stodola i zámok

"V sobotu som mal 2 svadby ako sobašiaci. Jeden v stodole v Strupčiciach a druhý na zámku Červený Hrádek s pokračovaním v jirkovskom divadle. Čakal ma krst ohňom, keďže som sobášil syna môjho dlhoročného priateľa Radka Kirveja, ktorého poznám od malička. Na deň D sme sa pripravovali od konca marca tohto roku. Svadba sa konala za účasti takmer dvesto ľudí na lúke pred hradom. Aj keď tam drobne kropil dážď, s pani matrikárkou sme to zvládli. Pozvali ma aj do divadla na hostinu a krátky príhovor... O 17.00 hod. som odišiel a všetko bolo v poriadku. Pravdepodobne to bolo hlavne preto, že drvivú väčšinu svadobných hostí tvorili naši miestni Rómovia, ktorí tu žijú desaťročia," rozplýval sa Šebek.

Po obrade sa pár presunul na koči do jednej z najkrajších mestských budov - jirkovského divadla, kde bola pripravená honosná svadobná hostina. Nechýbalo dokonca ani prasiatko na ražni.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Pozvali by ste si na svadbu nejakú známu osobnosť? áno 0% nie 100% možno 0% neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: