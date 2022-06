Chorvátsko patrí k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám Slovákov. Aj tento rok sa nás tam podľa odhadov vydá okolo 400-tisíc. Slovenské železnice aj preto vypravili v piatok 3. júna prvý tohtoročný vlak do Chorvátska.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila vlakové spojenie s Chorvátskom vlani. Spolupracuje pritom s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Vlaky z Bratislavy do Splitu a späť budú jazdiť od 3. júna do 24. septembra. Pôjdu z bratislavskej Hlavnej stanice každý utorok a piatok o 15.51. V piatok 3. júna odišiel prvý. Zo Splitu sa bude vracať každú stredu a sobotu o 17.26. Spojenie so Splitom je výhodné aj preto, že tamojšia vlaková stanica je v centre mesta, priamo oproti prístavu, z ktorého plávajú lode na chorvátske ostrovy.

Z Bratislavy jazdí celé leto vlak do Splitu. Zdroj: ZSSK

Výhoda vlaku je jasná: pohodlné cestovanie, bez únavy zo šoférovania a sedenia v stiesnenom priestore auta, navyše jazdíte ekologicky. Vlakom si môžete do Chorvátska dokonca odviezť aj auto alebo motorku, ale i psa, mačku či iné domáce zviera.

Dovolenkárom praje aj pandemická situácia. Momentálne je cestovanie do Chorvátska bez obmedzení. Na vstup do krajiny nepotrebujete test ani očkovanie.

Dovolenkujúci Slováci už výhody vlakov ocenili: veď vlani, keď jazdili prvý rok, sa nimi odviezlo 5 489 cestujúcich. Až 2 863 z nich využilo lôžkové vozne. Železnice vlani odviezli do Chorvátska aj 331 motoriek a 290 áut.

