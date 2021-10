Chlapčekovi, ktorému Matovič vybavil lietadlo do Bostonu, sa nedarí dobre. Myslite naňho! ×

Koľko toho ešte má jeden malý chlapec vydržať? Koľko sily majú v sebe ešte nájsť jeho najbližší. Sebastián Janitor (4) odletel začiatkom mája aj s najbližšou rodinou do Bostonu, kde sa mal podrobiť unikátnym operáciám, ktoré by mu dali nádej na normálny život. To mu aj prialo takmer aj celé Slovensko, ktoré mu nato finančne prispelo.