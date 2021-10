Je otcom štyroch detí, ktoré má s manželkou Petrou. Po troch dcérach sa mu v päťdesiatke narodil prvý syn a herec neskrýva, že žije v šťastnom manželstve!

Manželka pochádza z Česka a spoznali sa ešte v časoch, keď nebol verejne známy, píše portál postoj.sk. Petru Pomajbovú opísal manžel ako úžasnú partnerku, ktorá rieši len podstatné veci, nie je povrchná ani žiarlivá. "Za všetkým hľadaj ženu. Okolie mi hovorí, že mám ďakovať za tú svoju," vraví Roman Pomajbo.

Rodinne založený herec prízvukuje, že "už keď som si kupoval prvé auto, tak som nemyslel na to, aké to bude auto, ale nech má určite päť dverí, aby bolo vhodné pre deti. A to som nemal ešte ani pred svadbou!" Ako zdôrazňuje, o živote môžete mať rôzne predstavy, ide o to, či sa vám plány podarí splniť. "Pravdou je, že som viac rodinný typ. Vedel som, že keď to raz s nejakou ženou klikne, tak to bude na celý život," povedal pre postoj.sk

Napriek tomu však s manželkou nezdieľali spoločný názor, že chcú mať veľa detí. Roman je o desať rokov starší a pred svatbou mal s Petrou vzťah, ktorý trval päť rokov. Podľa jeho slov sa ženil ako zrelý muž, pričom Petra mala skvelú prácu, ktorá ju veľmi napĺňala. "Ja som bol ten, ktorý už začal tlačiť, aby sme mali deti. Boli sme už manželia, tak na čo čakať? Keď sme sa rozhodli, že sa presťahujeme do Bratislavy, zistili sme, že je v druhom stave."