Tento rok to pre hubárov vyzeralo už celkom beznádejne, no nakoniec prišli dobré správy! Hubársky raj majú v týchto dňoch hubári z celého Slovenska. Rastie pestrá paleta rôznych druhov jedlých a chutných húb, najmä však obľúbených dubákov.

Hubárska sezóna sa môže začať! Kvôli masívnym suchám hubárom tento rok príliš neprialo. Tomu je však koniec. Sezóna však obyčajne trvá do konca jesene. Ak máte teda chuť na hríby, poponáhľajte sa.

Mimoriadne dobre sa v týchto dňoch hubám darí najmä v okolí Zvolena. Rastie tam pestrá paleta rôznych druhov jedlých a chutných húb, najmä hríby dubové, alebo ľudovo povedané dubáky. "Konečne po dlhom pôste začali rásť. Za 3 dni cez 200 dubákov," píše na stránku nahuby.sk Ján, ktorý bol zbierať v Slaskej Dúbrave. "Stále veľa červivého a chcelo by to dážď," napísal zase Peter z Brezna. Stano z Novej Bane sa taktiež pochválil krásnymi dubákmi. "Rastú krásne dubové , smrekové, zrnitohlúbikové a kozáky," napísal v príspevku.

Denník SME píše, že Kamenec pod Vtáčnikom a všeobecne pohorie Vtáčnik sa podľa slov ľudí stali tohtoročným rajom hubárov. Údajne sa tu schádzajú ľudia z blízkeho aj širšieho okolia, nájdete tu aj autá s bratislavskými značkami. "Nedávno sa tam totiž prehnali výdatné búrky. Vlhko, spolu so slnečným, teplým počasím, je základnou podmienkou výskytu hríbovitých húb,“ vysvetlil zanietený hubár a člen Slovenskej mykologickej spoločnosti Pavol Remiaš pre SME. Poukázal však aj na to, že pri raste húb sú aj ďalšie nevyhnutné faktory, ako je vhodné zloženie pôdy, ale aj lesných drevín a dobre rozrastené podhubie.

Na Záhorí však hríby moc nehľadajte. Údajne tam vôbec nie sú. "Ak tu dá niekto že vo vojenských lesoch na Záhorí našiel kôš dubákov, tak mu veriť nebudem a nech neklame ľudí…

Prešiel som cca štyri kilometre smerom od sídliska Záhorie na Malacky a späť som sa bral smerom na Senicu a nenašiel som ani bedlu," píše na sociálnej sieti nahnevaný Peter s tým, že napršané je tam údajne tak na dva centimetre do hĺbky.

Na západnom Slovensku v okolí Bratislavy našli ľudia sírovec, bedle, dubáky či pečeňovec dubový. V Leviciach to boli bronzáky, dubáky i suchohríby. Stredné Slovensko je podľa hubárov okrem dubákov momentálne plné muchotrávok. Vo Zvolene našli aj hríby kráľovské. Obyvatelia východného Slovenska sa zase tešia z kozákov brezových, ktoré sa našli pri Poprade. V Spišskej Novej Vsi našli suchohríby, no údajne to vyžaduje dlhšiu prechádzku hlbšie do lesa.

