Užite si posledné hodiny LETNÝCH teplôt: Prichádzajú BÚRKY a SNEŽENIE!

To snáď nie! Mnohí sa už teraz tešia zo stabilného teplého počasia počasie. To, však bude platiť len do štvrtka. V piatok sa má ochladiť aj o viac ako 10 stupňov Celzia a celá Veľká noc má ostať v podobnom duchu. Na severe očakávame aj sneženie.