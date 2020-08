Dnešná situácia v oblasti cestovného ruchu by na prvý pohľad podľa záberov preplnených turistických destinácií z televízie a sociálnych sietí mala byť vynikajúca, nie je to však celkom tak. Cestovný ruch nie sú len vychytené horské chodníky, ale aj mestské a kongresové hotely či reštaurácie mimo hlavných turistických trás. A tým sa väčšinou nedarí koronový výpadok dobehnúť.

Regióny ako Vysoké Tatry, Liptov či Nízke Tatry hlásia takmer plné kapacity, ale to iba v období prázdnin, od septembra aj oni očakávajú prepad v počte rezervácií.

„Kongresový cestovný ruch v poslednom polroku akoby zanikol úplne a oživenie vidíme najskôr od mája 2021, to je stav podľa skutočných rezervácií,“ hovorí viceprezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Ján Svoboda. To isté platí podľa neho o mestských biznis hoteloch, ktoré žili zo zahraničných obchodných cestujúcich, ktorí teraz kvôli cestovným obmedzeniam vôbec neprichádzajú. „Tu je prepad viac ako 90 %,“ tvrdí Svoboda..

Slováci utrácajú menej

Majitelia hotelov a reštaurácií vo všetkých regiónoch vnímajú drastický prepad v počte prenocovaní a tržieb. Treba tiež otvorene povedať, že slovenskí turisti, ktorých je teraz väčšina, utratia na dovolenku menej ako zahraniční návštevníci.

Podobne sú na tom aquaparky a kúpaliská. Tým skomplikovalo situáciu aj počasie. V júli bolo iba pár takých pekných dní, kedy sa ich kapacity zaplnili. Realita je taká, že pokles počtu návštevníkov a tržieb je v priemere o 40-50 %.

Pomohlo by znížiť DPH o 10 %

„Pomohla by okamžitá pomoc štátu vo forme 10-percentného zníženia sadzby DPH na reštauračné, wellnes a ďalšie služby. Rekreačné poukazy dotované štátom pomôžu v regiónoch, nie však v mestských a biznis hoteloch,“ vysvetľuje Svoboda. Podľa neho by pomohlo aj odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne.

Viceprezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Ján Svoboda. Zdroj: archív JS

„Väčšina aktivít v oblasti cestovného ruchu sa odohráva počas víkendov, kde máme vysoké osobné náklady na personál a za normálnych okolností by cenová politika mala reflektovať aj tieto náklady napríklad tak, že počas nedele by jedlo či nápoje mali stáť o 100 % viac ako napríklad v pondelok, pretože zamestnancovi musíme zaplatiť 100 % príplatok. Zatiaľ to však nikto neurobil, no nevylučujeme ani takýto krok,“ dodáva s tým, že pomer ceny práce na celkových nákladoch v cestovnom ruchu je okolo 50 %, ďalších 30 % je nákladovosť na tovar a okrem toho sú tu ešte účty za energie, poistenie a podobne. Marža je veľmi nízka a podnikatelia nemajú šancu na vytvorenie väčšej rezervy, z ktorej by dotovali stratové mesiace.

