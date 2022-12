ZSSK komplikuje cestu z Prievidze do Bratislavy aj Nitry prestupom, spojenie do Banskej Bystrice a Tatier zrýchľuje.

Síce sa cesta z Prievidze do Bratislavy rýchlikom skráti o približne 15 minút, cestujúci však stratia priame spojenie na hlavnú stanicu. Vlaky z Prievidze po novom skončia v stanici Nové Mesto a teda väčšina cestujúcich bude nútená v Trnave, respektíve v Leopoldove prestupovať. ZSSK však do Prievidze zahusťuje dopravu a rýchliky tu budú jazdiť každé 2-hodiny, doteraz premávali každé 4-hodiny a vyhnú sa aj preprahu rušňa v Leopoldove, čím sa ušetrí spomenutých 15 minút času.

Cestujúcim z Prievidze do krajského mesta Nitra aj do Trenčína, ktorí tu vo veľkom dochádzajú za prácou sa cesta taktiež skomplikuje. Doteraz jazdili priamym osobákom, ten im však ZSSK zrušila a po novom tak budú musieť prestupovať ak pôjdu rýchlikom v Zbehoch a ak pôjdu osobákom tak v Topoľčanoch.

Doteraz trvala cesta z Prievidze do Nitry niečo cez 2 hodiny, po novom s prestupom sa cesta predĺži o polhodinu. Ak však pôjdete rýchlikom tak ušetríte pol hodinu času. Rýchlik však nemôžu využívať cestujúci z dedín na hornej Nitre a preto sa väčšine z nich cestovanie prestupom skomplikuje a predĺži. Osobáky z Trenčína do Topoľčian, ktoré jazdili v rannej a poobednej špičke každé 2 hodiny nahradili celodenným 4-hodinovým intervalom. Navyše posunuli ráno odchody tak, že ľudia nestihnú prísť do práce či do školy.

Z Prievidze sa dá dostať vlakom aj do Banskej Bystrice a Tatier s prestupom v Turčianskych Tepliciach, respektíve vo Vrútkach. Týmto vlakom upravili odchody, aby nadväzovali na rýchliky idúce zo Žiliny do Tatier a z Vrútok do Banskej Bystrice. Cesta z Prievidze, ktorá trvala do Banskej Bystrice skoro 4 hodiny sa skráti na niečo cez 3 hodiny. Cesta z Prievidze do Tatier, ktorá trvala cez 4 hodiny sa po novom skráti o polhodinu.