Sexica Monika Nemčoková (52) nás ochotne privítala vo svojom luxusnom byte v centre Banskej Bystrice a ukázala nám aj svoj šatník. Netají sa svojou láskou ku kožuchom.

"Ja som veľmi na kožuchy, tie musia byť. Ochranári zvierat ma za to neznášajú, ale mám aj umelé kožušiny. Som straka, páči sa mi všetko čo je zlaté, najmä kombinácia zlatej a čiernej,” prezradila nám s úsmevom Monika.

V jej skrini sa nachádzajú rôzne dizajnové kúsky - niektoré sú inšpirované značkami ako Dolce Gabbana, či Versace. Sama sa v rámci svojho butiku zameriava na talianske značky, ktoré sú ale pre slovenský trh menej známe - Babylon a Roberta Biagi.

“Toto sú dve silné značky, ktoré dovážam z Talianska a následne ich predávam aj v mojom obchode. Babylon milujem, lebo oni majú v každom materiáli hodváb a je to tam cítiť. V každom oblečení sa cítiš pohodlne a to sa mi páči. Ešte k tomu je aj mladícke,” vysvetľuje Monika s tým, že samozrejme sa u nej nájdu aj značky svetového formátu ako Louis Vuitton či Gucci.

“Keď som začala chodiť do Talianska, tak sa Taliani čudovali, že prečo nemám nič od tejto značky, tak som sa na to dala. Ale u mňa je to skôr o doplnkoch - mám nejaké kabelky, šatky a parfém, ale čo sa týka oblečenia, toho veľa nemám. Mám jedno tričko Gucci, čo mi kúpil môj syn. Často chodievame do Dubaja, pretože on tam pracuje s nehnuteľnosťami. Raz, keď som tam bola na pláži, prišiel za mnou, že mi kúpil Gucci plavky, takže mám zopár aj vecí na oblečenie. Ale inak mám všetko z môjho obchodu,” poznamenáva.

