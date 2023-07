Miestne občianske a preventívne služby (MOPS) ešte donedávna fungovali. Postupne ich nebolo z čoho financovať. Teraz je v prvej fáze výzva na žiadanie príspevku z Plánu obnovy, aby sa činnosť MOPS obnovila. „Oprávnenými žiadateľmi sú obce s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít 2019, a ktoré majú minimálne 80 obyvateľov tejto komunity,“ priblížil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero.

Z Košíc prejavili o príspevok hneď viaceré mestské časti, ktoré evidujú rómske osady

Celkovo podľa Atlasu rómskych komunít 2019 je v Košiciach deväť z dvadsiatich dvoch mestských častí, ktoré sa môžu do výzvy zapojiť. Zatiaľ záujem prejavila mestská časť Juh, Dargovských hrdinov, Nad jazerom a Luník IX. Práve na známom košickom sídlisku doteraz MOPS-ky nefugovali vôbec. „Aj keď ich potrebujeme ako soľ, nevieme sa zapojiť pre financovanie. Je to náročné,“ povedal starosta rómskeho sídliska Marcel Šaňa.

ČO VÝZNAMNÉ SA EŠTE AKTUÁLNE DEJE NA LUNÍKU IX? DOZVIETE SA >TU<

V minulosti totiž financovanie išlo cez náhrady nákladov na mzdy. Lehota bola tri mesiace. „Pri ôsmich až desiatich ľuďoch, ktorých by sme zamestnali, by boli mesačné náklady zhruba desaťtisíc. Dokopy by to bolo tridsaťtisíc,“ dodal Šaňa s tým, že peniaze by im síce vrátili, no do toho času by nemali dostatok finančnej rezervy.

Celkovo je z Plánu obnovy na tieto hliadky vyčlenených päťdesiat miliónov eur. Zo získaných prostriedkov je možno podporiť minimálne dvoch a maximálne dvanástich zamestnancov - v prepočte na plný pracovný úväzok. Luník IX už žiadosť v rámci prvej výzvy odoslal. Ak uspejú, dúfajú v hliadky od septembra. „Predstava sú dve zmeny - ranná a poobedná,“ uviedol starosta.

Obce si môžu žiadať nenávratný finančný príspevok aj na ostatné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít projektu vo výške 30 % priamych nákladov na zamestnancov.

MOPS ešte donedávna fungovali. Postupne ich nebolo z čoho financovať. Zdroj: grab ta3

MOPS-ky doteraz fungovali vo viac ako 250 obciach a zamestnali viac ako 1 400 ľudí, z ktorých bolo 93 % Rómov

S Luníkom IX susedí nemenej známe sídlisko Pereš. Tunajší obyvatelia by tieto hliadky „vedľa“ privítali. „Sme hneď pri nich. Chodia sem kradnúť z dvorov, robia neporiadok, hulákajú nám rovno pod oknami, nedá sa spať. Tie hliadky by im pomohli, lebo by ich vedeli dať aspoň trochu do laty, aby nerobili tieto sprostosti,“ povedal nám Vlado, obyvateľ Pereša.

Podobne to vidí aj rómsky splnomocnenec. „Hlavným cieľom využitia MOPS je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a aktivity prevencie, ako sú zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v obciach, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít,“ povedal Ján Hero.

Snáď tieto hliadky za čas, kedy nefungovali, nestratili rešpekt a aspoň trocha sa situácia v rómskych častiach miest a obcí naprieč Slovenskom upokojí. Samozrejme za predpokladu, že žiadatelia vo výzve o príspevok na financovanie MOPS uspejú.