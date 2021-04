Len sedemnásťročná Rebeka Jančová zo Zvolena sa stala juniorskou Majsterkou sveta v bulharskom lyžiarskom stredisku Bansko. Spolu s svojím otcom Ladislavom Jančom hovorí o víziách do budúcnosti, ale aj o tom, v čom je lyžovanie náročné.

Mimoriadny úspech dosiahla na Juniorských Majstrovstvách sveta v Bansku, kde v celkovom hodnotení juniorov v disciplíne Super G získala krásne 12. miesto. Na Majstrovstvách sveta juniorov sa však vyhlasuje aj kategória U 18 – mladších juniorov. V disciplíne Super G sa v nej stala majsterkou sveta.

„Trať bol náročná, ľadová a strmá a v hornej časti som urobila chybu. No, práve tá ma nakopla a snažila som sa zrýchľovať. V disciplíne Super G sa mi nakoniec podarilo vo svojej kategórii zvíťaziť,“ povedala spokojná Rebeka.

V Bansku tento rok dosiahla mimoriadny úspech! Stala sa tam juniorskou Majsterkou sveta v kategórii U18 v disciplíne super G Zdroj: Archív R.J.

Mimoriadny úspech však pre ňu ani zďaleka koniec sezóny neznamená. Preteká aj v týchto dňoch. „Počas sezóny chodievam preč na dva tri týždne a domov sa pomedzi to vraciam len na dva tri dni. Po sezóne ma čakajú dva týždne voľna, po ktorých začnem s kondičnou prípravou,“ opisuje svoj náročný harmonogram.

Podľa Rebeky sa klasický život teenagera s lyžiarkou kariérou skombinovať určite nedá. „V škole mám individuálny plán. Jeden ročník si rozkladám na dva. Je to viac menej samoštúdium,“ vysvetľuje, no dodáva, že by to za nič nemenila: „Lyžovanie mám v sebe a nevydržala by som bez neho. Najviac ma na ňom baví pocit slobody a voľnosti. Môžem robiť to, čo milujem a skúšať svoje limity,“ opisuje oduševnene.

Rebeka na olympijských hrách mládeže v Lausanne v roku 2020 Zdroj: Archív R.J.

Rebeka už mala možnosť zatrénovať si aj s Petrou. „Ona a jej celý tím sú veľmi profesionálni. Všetko precvičujú do detailov. Ukázalo mi to, že musím byť na seba ešte prísnejšia,“ poznamenala.

