Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal kvôli vysokým teplotám výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Informuje o tom na svojom webe.

Horúčavy môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, nepodceňujte ich. Zdroj: FB/Ministerstvo vnútra

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," uviedli meteorológovia s tým, že maximálna teplota môže v daných lokalitách vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. Výstraha platí od 13.00 do 19.00 h, v Banskobystrickom kraji do 18.00 h. Horúčavy zvyčajne striedajú búrky a nasledujúce dni nebudú výnimkou. Na niektorých územiach by mali začať pršať už dnes.