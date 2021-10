Región Bratislava sa vďaka úspešnému projektu Záhoračik vlani umiestnil ako jediný zo Slovenska medzi TOP 100 globálne udržateľnými destináciami. Do celosvetovej súťaže Green Destinations sa krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava zapojila aj tento rok a opäť bola ako jediná zo Slovenska ocenená.

„Cieľom medzinárodnej iniciatívy Green Destinations, teda Zelené destinácie je podporiť rozvoj udržateľného turizmu v regiónoch, ako aj motivovať turistické subjekty, ktoré sa môžu inspirovať úspešnými príbehmi iných destinácii. Nevnímame udržateľnosť ako cieľ, ale ako prostriedok, cez ktorý sa pozeráme na všetky naše aktivity a plány smerujúce ku kontinuálnemu rastu a rozvoju regiónu,“ priblížil Juraj Droba, predseda BSK.

Ako vysvetlila projektová manažérka krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava Michaela Kačmárová: „Nové súťažné projekty, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti, boli navrhnuté v súlade s našimi hodnotami, rozvojovými plánmi a neposlednom rade v prospech lokálnej komunity.“

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) identifikovala udržateľný turizmus ako turizmus, ktorý naplno zohľadňuje momentálne, ale aj budúce ekonomické, sociálno – kultúrne a environmentálne dopady.

Čo znamená byť udržateľným?

Byť udržateľným neznamená iba starať sa a chrániť prírodné zdroje, ale zahŕňa aj podporu lokálnych podnikov a produktov, ktoré vytvárajú benefity priamo pre miestnu ekonomiku. Podporou domácej ekonomiky a rozvojom destinácie udržateľnejšími praktikami priamo vplývame na spokojnosť turistov, ako aj spokojnosť a životnú úroveň miestnych obyvateľov.

Aj vy môžete prispieť

Čo to znamená pre samotných turistov? Keď sa najbližšie vyberiete niekam na výlet, tak skúste spomaliť. Nikam sa neponáhľať, vychutnať si destináciu do hĺbky, precítiť dané prostredie, ochutnať miestnu gastronómiu. Choďte do prírody, spoznajte novú kultúru a miestne tradície, naučte sa niečo nové, skrátka si vychutnávajte život a každú jeho sekundu.

„To, že sa destinácia ocitne na zozname TOP 100 neznamená, že už je udržateľná, nakoľko celkom udržateľné destinácie neexistujú. Ide skôr o hodnotenie, že sa o udržateľnosť konkrétnymi krokmi usiluje a úspešne napreduje,“ uzavrel Juraj Droba.