Exriaditeľ Úradu ochrany ústavných činiteľov a bezpečnostný expert Juraj Zábojník vystrieľal počas svojej kariéry tisíce nábojov, aj preto hovorí, že podľa neho jednoznačne zlyhal ľudský faktor. "Predpokladám, že došlo k porušeniu prísnych predpisov, smerníc a metodiky, ktoré sa musia dodržiavať pri výcviku kadetov – kontrola materiálu, v danom prípade ostrých a slepých nábojov, ktorú inštruktor urobil zrejme povrchne. Už by rozhodne túto prácu nemal vykonávať a vôbec nič také, kde sa pracuje so zbraňou,” prízvukuje expert.

Upozorňuje na štatistiky, podľa ktorých 50 percent ľudí, ktorí vlastným pričinením zavinili smrť alebo vážnu ujmu na zdraví druhému, tú ťarchu neunesú.

Rektorka má iný názor

Šéfka Akadémie PZ Lucia Kurilovská aj s ohľadom na dlhoročné bezproblémové pôsobenie inštruktora zvládnuté na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni je presvedčená, že išlo o nešťastnú náhodu, určite nie úmysel. „To, čo sa stalo, je nepochopiteľné," hovorí rektorka.

"Nútený" oddych

Polícia muža krátko po udalosti zadržala a umiestnila do CPZ. Vo štvrtok ho prepustili na slobodu. "Momentálne je na nariadenej dovolenke. Rozhodol o tom jeho nadriadený," uviedla Kurilovská.

Anketa Podľa vášho názoru mala by rektorka odstúpiť? áno 65% nie 30% neviem posúdiť 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Trest alebo podmienka?

Polícia rieši prípad ako ublíženie na zdraví s tým, že ide o závažnejší spôsob konania, keďže inštruktor porušil dôležitú povinnosť. V prípade preukázania viny mu hrozí trest na jeden až päť rokov za mrežami. Zábojník je presvedčený, že inštruktor obíde "len" s podmienkou, keďže nepochybuje o tom, že išlo o zlyhanie nie úmysel.

Práca so zbraňou

Informácie o tom, ako k postreleniu došlo, sa rôznia. Jedna z pravdepodobných verzií je, že krúžok troch kadetiek sa mimo vyučovania mal zdokonaľovať v streľbe na polygóne v areáli akadémie, kde bol prítomný aj inštruktor. Ten so študentkami nacvičoval manipuláciu so zbraňou, jej razanciu, konkrétne, ako ju vybrať z puzdra a vrátiť naspäť, pričom metodiku demonštroval so svojou zbraňou. Vtedy malo dôjsť k výstrelu, pričom guľka zasiahla jednu z kadetiek do chrbta. „Sme presvedčení, že to bola nešťastná náhoda. Nikto si nevie vysvetliť, ako sa medzi slepé náboje dostal jeden ostrý,“ hovorí rektorka.

Čítajte TU o kontakte akadémie s rodinou kadetky i reakciu Kurilovskej na to, že by mala odstúpiť ►►►