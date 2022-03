Petra zdôrazňuje, že nie je riaditeľka, ale vedúca knižnice, v tíme má ešte dve kolegyne.

Návrat do dávnejšej minulosti

"Je to malá rodinná knižnica, ku ktorej mám vzťah, keďže som tu chodievala aj s mojimi deťmi, syn Teo mal prvý preukaz, keď ešte nebol školákom," zaspomína si na časy, keď jej dnes už dospelé deti boli ešte školopovinné. Vysvetľuje, že v koncepcii, ktorú predstavila je snaha nadviazať na to dobré, čo tam bolo, a rozšíriť spoluprácu so škôlkami a školami, ktorých majú dosť. "Všetci žiaci sú hladní po podujatiach, keďže v kovidových časoch to bolo náročné. Myslím, že ich presvedčilo aj to, že knižný svet, mám prebádaný z každej strany - ako vydavateľka, spisovateľka a tiež návštevníčka knižníc nielen u nás, ale aj vo svete. Poznám hádam každého spisovateľa na Slovensku a teším sa na to, ako ich postupne k nám do Karloveskej knižnice pozvem," rozpráva nadšene.

Spisovateľka - knihovníčka

Ako bývalá viceprimátorka, zodpovedná za kultúru, organizovala množstvo podujatí. V Karlovej Vsi roky žila a stále tu žijú jej rodičia. Vníma preto ako niečo prirodzené, že to všetko vyustilo do tejto práce. "A nie som jediná spisovateľka, ktorá pracuje v knižnici. Poznám ich viacerých. Ak máte radi knihy, chcete pracovať s nimi. V knižnici sa konalo viacero podujatí, napríklad prednáška o otužovaní, alebo predstavenie pre seniorov, ušila som si aj kostým knižnej víly Karolíny a organizovala slávnostný sľub čitateľov - pasovačku pre žiakov našich škôl. Dokončila som vlani aj grant na nákup mobiliáru," dozvedáme sa, čo všetko sa jej podarilo.

