Hovorilo sa, že tento malý Rus trpiaci Napoleonským syndrómom (komplex mužov nízkeho vzrastu - pozn. red.), bol veľmi ctižiadostivý a svoj cieľ sa neštítil dosiahnuť aj nie vždy kóšer spôsobom.

Kto bol kameramanom?

Vladimir Vladimirovič Putin, ako znie celé jeho meno, sa dostal k moci naozaj nebývalým spôsobom, vďaka posteľnej scéne ako vystrihnutej z pornofilmu. V hlavnej úlohe sa však nepredstavil on, ale niekto úplne iný, generálny prokurátor Ruskej federácie Jurij Skuratov. Najvyšší šéf generálnej prokuratúry sa objavil vo vysielaní Kremeľskej televízie Rossija 1 v noci zo 17. na 18. marca 1999 v najsledovanejšom čase. Vo videu, zrejme natočenom skrytou kamerou, sa objavil nahý muž veľmi podobný Skuratovovi, v spoločnosti dvoch prostitútok. Vypukol obrovský škandál.

Hryzie ho svedomie?

Analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba v nedávnom v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že autentickosť záberov potvrdil práve Vladimir Putin, dovtedy neznámy riaditeľ tajnej služby FSB, ktorý mal v danom prípade poriadne za ušami.

Video, samozrejme, nevzniklo len tak, samoúčelne. Putin vedel, že bohatí Rusi, ktorí sa nabalili za čias prezidentovania Borisa Jeľcina, majú obrovskú moc a významné slovo v najvyšších politických kruhoch. A preto, keď mnohým z oligarchov koncom deväťdesiatych rokov hrozilo stíhanie generálnou prokuratúrou, ochránil ich pred ním tak, že spomínaným videom skompromitoval Jurija Skuratova, ktorý vyšetroval spreneveru peňazí v súvislosti s renováciou historických budov Kremľa. Vyšetrovanie nabralo smer k vtedajšiemu prezidentovi Borisovi Jeľcinovi. Skuratov musel odstúpiť potom, keď sa v ruskej televízii objavili isté pikantné zábery.

A bude "kráľovať" až do smrti...

Jeľcinova elita, že dá Putinovi moc. Jeľcin v silvestrovskom prejave v roku 1999 povedal, že jeho nástupcom bude Vladimir Vladimirovič Putin. Pritom voľby mali byť až v marci 2000, ale už každý vedel o tri mesiace skôr, kto bude ich víťazom. Platilo teda to známe, že takmer do roka a do dňa sa Putin stal ruským prezidentom. Odvtedy, s výnimkou rokov 2008 až 2012, keď mu ústava zakazovala vykonávať funkciu prezidenta tretie funkčné obdobie za sebou, prevzal Putin úlohu premiéra a prezidentom sa stal Dmitrij Medvedev, o ktorom sa hovorilo, že nebol nič iné, len predĺženou rukou Putina, ktorá splnila to, čo jej Vladimir Vladimirovič prikázal. Zmena ústavy, ktorá následne prišla, zaručuje Putinovi byť prezidentom neobmedzený čas, teda až do smrti.

