Expertka na trestné právo so smiechom poznamenala, že keď ich média odhalili, už nejaký čas spolu chodili. „Naše zoznámenie bolo vecou náhody. Stretli sme sa a videli prvýkrát na vernisáži. Henry tam hral a ja som otvárala galériu, v ktorej sa podujatie konalo, som jej krstnou matkou. Potom však do toho padol covid a nič sa nedalo podniknúť. Keď toto obdobie pominulo, stretli sme sa a dlho sa rozprávali... a bolo to také jasné...,“ hovorí tajnostkársky.

Ako priateľky

Uznávaný hudobník je otcom troch synov, ale s ich matkou sa nikdy neoženil. Kurilovská zasa od rozvodu v roku 2006 žila sama s dcérou, zaujímalo nás, ako sa Sandre (23) pozdáva mamin partner. „My s dcérkou nemáme pred sebou tajnosti. Skôr sme ako dve kamarátky. Boli sme spolu na vernisáži, Henry tam účinkoval a ja som jej len tak, akože mimochodom povedala, že ten hudobník sa mi páči. Ona hneď zajasala, že je to super,“ spomenie prvé „predstavenie“ partnera. Poznamená, že dcéra je milá, pravdovravná, ale občas vie byť aj kritická. „Nedávno mi vyčítala, že sa málo vidíme. Ja som jej to vrátila, že ono je to v podstate obojstranné, keďže aj Sandrika má priateľa, s ktorým trávi dosť veľa času. Okrem toho, ako vysokoškoláčka mala študijné povinnosti, aj toto nám ukrojilo zo spoločne stráveného času,“ prízvukuje renomovaná právnička.

Láska ako trám

Kurilovská netají, že je pre ňu až neskutočné, že s hudobníkom je už šesť mesiacov. „Občas mi to príde ako 5 rokov. Stále sa spoznávame v rôznych situáciách, na ktoré reagujeme. Nechýba ani výmena názorov, ale nie je to žiadne ‚talianske manželstvo’," povie s úsmevom. Dodáva, že práve Henry je ten zmierlivejší, ale aj ona pozoruje, že sa v mnohých ohľadoch zmenila. „Neraz som až prekvapená, že reagujem tak ako nikdy predtým, alebo robím niečo, čo v minulosti v mojom prípade neprichádzalo do úvahy, prispôsobujem sa a tak... A potom len sama pre seba si poviem, že to musí byť fakt tá pravá láska, keď toto som dokázala,“ dozvieme sa veľké tajomstvo zamilovanej rektorky.

Čo je za tým?

Lucia pri otázke či ide v tomto prípade o osudového muža, sa nakrátko odmlčala… „Nikdy nevieme, čo život prinesie, ale myslím si, že naozaj je to osudové.“

Kurilovská sa svojou láskou nechválila. Jej kolegovia sa to dozvedeli až z médií. Polichotilo jej, keď sa dozvedela, že niektorí z jej okolia si už dlhšie lámali hlavu, čo je za tým, že tak dobre vyzerá…

Zaľúbenci sú radi, keď môžu byť spolu. Hoci voľného času nemajú nazvyš, vynašli sa. „Henry má rôzne akcie počas víkendu a ja cestujem s ním. Často je to aj mimo Bratislavu, ale mne to neprekáža. Sme radi, že môžeme byť spolu, pretože takéto chvíle sú kvôli našej zaneprázdnenosti veľmi vzácne,“ uzavrela svoje rozprávanie.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Zažili ste niekedy v živote romantickú lásku? áno 69% nie 15% čiastočne 0% nespomínam si 16% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný