Mesto Bratislava i bratislavská mestská časť Staré Mesto plánujú tento rok organizovať vianočné trhy. Tie mestské by sa mali konať od 26. novembra do 22. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí a ich režim sa prispôsobí v tom čase aktuálnej pandemickej situácii. Mesto nevylučuje, že ak bude kritická, zváži otvorenie trhov.

Staromestská samospráva pripravuje trhy na Hviezdoslavovom námestí. Nesľubuje ich však v takej miere, ako sú návštevníci zvyknutí z minulých rokov. Chýbať bude aj klzisko.

"Prihlasovanie na komerčné stánky bolo uzatvorené a boli vyhlásení úspešní uchádzači. V najbližších dňoch budú uchádzači podpisovať nájomné zmluvy. V týchto dňoch tiež prebieha prihlasovanie do stánkov pre neziskové organizácie za symbolický nájom," priblížila pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Režim mestských vianočných trhov sa podľa jej slov bude prispôsobovať epidemickej situácii aj vzhľadom na povolené limity počtu návštevníkov. Obmedzenia majú byť včas vyhlásené podľa platnej smernice. "Rátame s priestorovým vymedzením trhov ako hromadného podujatia a kontrolovanými vstupmi. Samozrejme, pokiaľ by bola situácia veľmi kritická, bude vedenie mesta zvažovať aj možnosť nekonania sa podujatia. Aktuálne však podnikáme všetky kroky pre jeho prípravu," skonštatovala Rajčanová.

V Starom Meste by vianočnú atmosféru malo dotvárať nové, moderné nízkoenergetické vianočné osvetlenie. Mestská časť sa podľa staromestskej starostky Zuzany Aufrichtovej nechce vyhnúť ani radosti, ktorú návštevníkom trhov prináša gastrosektor. Aj tu sa však uvažuje nad zmenami.

Stánky by napríklad nemali tvoriť akúsi "náruč" pre návštevníkov trhov, ale boli by otočené opačne, teda chrbtami k sebe. Tým by mali ľudia väčší priestor na rozptýlenie. Ako bezpečný sa podľa úradu javí koncept ambulantného predaja, stánky by mali byť v rozostupoch. Priestor by v nich chcela dať mestská časť aj prevádzkarom z pešej zóny.

Pre tento rok sa neuvažuje ani s pódiom pre rôzne kultúrno-hudobné vystúpenia, chýbať bude aj klzisko. „Ceníme si ponuku donora klziska, ale vzhľadom na prognózy vývoja situácie klzisko tento rok nebude,“ podotkla Aufrichtová. Na Hviezdoslavovom námestí by ale nemal chýbať vianočný stromček. Nie je vylúčené, že osadený bude aj druhý vianočný stromček, a to na Rázusovom nábreží.