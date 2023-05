Mnohí ich neznášajú, no nájdu sa aj takí, čo na ne nedajú dopustiť. Charakteristický zápach na chodbách interiéru, byty hlava na hlave, možnosť počuť suseda doslova pri čomkoľvek či 12 poschodové opachy s terasami.

Reč je o menej či viac sympatických panelových domoch, ktoré vyrástli počas socializmu. V tých z druhej polovice 20. storočia žije na našom území údajne až takmer 40% obyvateľstva, čo znamená viac, ako 2 milióny ľudí!

Tieto paneláky však majú obmedzenú životnosť a neboli postavené, aby vydržali večne. Pomôcť im môžu rôzne modernizácie a opravy, no ani to nie je riešenie naveky. Čo však bude so všetkými ľuďmi, ktorí v nich žijú? Podľa viacerých zdrojov by sa o nich mal postarať štát či mesto. S otázkami sme sa preto obrátili na príslušné orgány.

"Všeobecne platilo, že murovaná budova má životnosť 100 rokov, čo sa odvodzovalo zo životnosti nosných konštrukcií. Stanovenie životnosti panelákov na 77 rokov sa týkalo iba bytových domov s družstevnými bytmi. 77 rokov nesúviselo s technickými parametrami, funkčnými vlastnosťami a bezpečnosťou. Súviselo to so splácaním anuít," vysvetlila Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného. Ako dodala, pri družstevných bytov člen družstva pri vstupe do družstva zaplatil tretinu ceny bytu o ktorý žiadal, tretinu mal splácať vo forme anuít (pravidelná splátka) a tretina mala byť príspevkom štátu.

K panelákom a ich stavu sa vyjadrila odborníčka Sternová Zuzana. Zdroj: archív

Sternová hovorí, že v minulosti sa nevykonávala žiadna definovaná modernizácia, aspoň nie povinne. "Vykonávala sa údržba (ak sa vôbec vykonala) a opravy. Boli stanovená periodicita vykonávania opráv a výmena niektorých zariadení (napr. plynových sporákov, kuchynských liniek)," vysvetľuje a dodáva, že nie je možné povedať, že by sa týmito opravami predĺžila životnosť budovy.

Pokračovanie článku na ďalšej strane>>>