Uplynulý rok bol podľa slov numerologičky Daniely Paculíkovej z www.vesti.sk vesmírnym chaosom, rokom nájdenia seba a ukončenia cyklov toxických vzťahov, ktoré viac vzali, ako dali. Bol to ťažký rok vojny, ekonomických otrasov, chaosu i zdĺhavých covidových obmedzení.

Historická paralela

Nový sľubuje veľa zmien i možností. Do februára naše životy i dianie vo svete či v spoločnosti ovplyvnia planéty Mars a Merkúr. Možno očakávať konflikt vo vzťahoch a spiatočnícka Venuša môže prispieť k tomu, že v jeseni budú "lietať iskry". Upokojenie prinesie až záver roka.

"Postavenie planét je podobné ako v ére Veľkej francúzskej revolúcie, ktorú tiež vyvolala celková hospodárska a politická kríza feudálneho absolutistického systému. História sa opakuje, no vďaka technologickému pokroku je rozdielna východisková pozícia. Feudálov nahradili oligarchovia a politici," hovorí Paculíková.

Chudoba trápi mnohých Slovákov. Zdroj: Shutterstock

Chudoba a zadlženie

Vysvetľuje, že vzhľadom na negatívne dosahy hospodárskej krízy a zlého riadenia krajiny bude naša životná úroveň v r. 2023 ešte nižšia. "Vláda tvrdí, že sme na tom lepšie ako predtým, odkazuje na zvýšenie miezd, pomoci, pokles nezamestnanosti, no realita ukazuje, že väčšina ľudí žije veľmi skromne, bez ohľadu na oficiálne štatistiky. Politici sa radi odvolávajú na ceny v krajinách EÚ, no nechcú vidieť úbohé príjmy Slovákov," konštatuje ďalej s dodatkom, že Slovensko sa prepadá do čoraz väčšej chudoby, krajina je extrémne zadlžená. "Vysoké účty za energie vyženú ľudí na referendum, dátum jeho konania je pozitívny. Sľuby aktuálnej vlády nemajú žiadnu váhu, zdevastované je každé odvetvie a hrozí recesia, krach firiem, prepúšťanie. Prechody Pluta a Saturnu do jari spôsobia veľké napätie, boje o moc aj škandály či kauzy," prízvukuje ďalej.

Jóbovky nekončia

Najkritickejšia má byť zima. "Riešením sú predčasné voľby, môžu prispieť k stabilite, nimi sa Slovensko vymaní zo šnúry volieb konaných v nešťastných priestupných rokoch. Dôjde k zmene politických štruktúr, no sociálne napätie nezmizne. Druhý polrok je pokojnejší, bez doterajších politických šarvátok, ale v znamení istého sklamania, nová vláda bude čeliť narastajúcemu sociálnemu napätiu. Pokrok bude pomalší, devastáciu Slovenska spôsobenú súčasnou vládou nie je možné zázrakom upratať a nepomôže tomu naďalej nepriaznivá medzinárodná situácia," zdôrazňuje veštkyňa s tým, že Slovensko od svojho vzniku v r. 1993 už dozrelo.

Čítajte ďalej čo čaká svet, i to, čoho sa boja Slováci ►►►