Svätý Otec František oficiálne oznámil svoju septembrovú návštevu Slovenska. Na cestu sa vydá 12. septembra a zúčastní sa najprv na záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa ešte v ten deň presunie na Slovensko, kde pobudne do 15. septembra a navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pope Francis waves as he arrives for his weekly general audience, at the Vatican, Wednesday, June 9, 2021. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Zdroj: Alessandra Tarantino