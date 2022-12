Zmena mesiaca je v tom, že si hovoríme veci priamo, na rovinu. Od debaty o tom, koľko minúť na sviatky až po to, ako a s kým ich budeme tráviť. Stres a zmätok však neustanú. Posledné slovo nepovedali ani sopky, tornáda či záplavy. Vo svete to bude vrieť. Dôležité je vymaniť sa spod vplyvu negatívnych správ, nepodľahnúť hnevu... "Silných ľudí problémy nakopnú, budú pre nich výzvou, slabí jedinci môžu smútiť za minulosťou. Bez napätia však nie je pokrok. Je dôležité riešiť všetko s nadhľadom, byť solidárny, nehľadieť na reči a zvady politikov," hovorí numerologička Daniela Paculíková, www.vesti.sk.

Problémy v doprave, nervozita i míňanie

Pripomenie, že je tu i tlak na cestovanie, problémy v doprave, zvýšená nervozita, vzájomné stretávanie sa s rodinou, organizovanie večierkov, míňanie peňazí jeden na druhého, čo môže byť niekedy až zdrvujúce. Potešujúce je podľa Daniely, že Jupiter, planéta šťastia a prosperity, vstúpi 20. 12. do sebavedomého Barana, aby pomohla zvládnuť všetky výzvy. "Uistí nás, že naše vzťahy sú dostatočne silné, aby zvládli stres. Človek začne túžiť po zmenách, ktorým je múdre otvoriť sa. Ak nemôžete cestovať, učte sa nové veci, ale pomalším tempom, aby ste eliminovali záťaž organizmu, ktorá sa môže prejaviť chrípkou a celkovým zhoršením zdravia, ohrozená sú hlava a kolená. Vo financiách tiež budú vlny prílevu i odlevu. Ak to v tejto oblasti nejde, treba sa prispôsobiť trendom a nechcieť všetko. Čas konzumu sa končí. Zmeny sú možné i vo vzťahoch, do života môžu prichádzať noví ľudia a tí starí z neho odchádzať (nielen skonom). Celkovo by ste nemali opúšťať alebo zneužívať blízkych ľudí, radšej si dajte pauzu a zbavujte sa priveľkých očakávaní," upozorňuje Paculíková.

Dôležité je plánovanie

21. 12. je zimný slnovrat, najkratší deň v roku, zároveň Slnko vstúpi do Kozorožca. Ľudia narodení v tomto znamení majú povesť vorkoholikov a mnohí naozaj radi tvrdo pracujú, no hrajú ešte ostrejšie. "Rýchla sezóna Kozorožca, od tanca na Silvestra až po rozbehnutie práce po odznení sviatkov, zhŕňa energiu tohto znamenia. Hoci novoročné predsavzatia môžu byť problematické, keďže na nás vyvíjajú veľký, často až nezdravý tlak, stanovovanie cieľov má svoje výhody. Zapisovanie si vecí a zamýšľanie sa nad plánmi môže pomôcť pretaviť ich do reality. Temný nov 23. 12. symbolizuje nové začiatky, je ideálnou nocou na začatie veľkých plánov na rok 2023, je tiež o opustení minulosti, ukotvení v prítomnosti a o nadšení pre budúcnosť," znie záhadná predpoveď odborníčky.

