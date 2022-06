Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov Jozef Záhumenský na sociálnej sieti uverejnil status, či skôr úvahu: "Priemerne v dvoch percentách svojich konaní robíme chyby. Na pacientovi na JIS sa denne urobí zhruba 200 úkonov, to znamená potenciálne 4 chyby, našťastie väčšinou banality (napríklad zámena stravy), tie vážnejšie by mal systém podľa možnosti zachytiť vďaka spätnej kontrole (medzi ordináciou a podaním lieku by mala prebehnúť minimálne dvojitá kontrola a podobne)," prízvukuje lekár.

Robíme všetci chyby...

Dodáva, že niekedy však aj ten najlepší systém zlyhá, väčšinou tragickou zhodou rôznych okolností. "Rovnako v bežnom živote robíme všetci chyby. Napríklad som stál zamyslený v aute a čakal na zelenú a rozbehol som sa na zelenú pre chodcov, keby bol niekto na prechode, mohlo dôjsť k tragédií. Toľko krátky komentár ku mediálnej šikane kolegyne, ktorej život už nikdy nebude ako predtým, kvôli tragickej chybe, ktorú systém nezachytil."

Prečo teraz?

V závere poznamenal: "K incidentu prišlo pred rokom. Prečo sa to medializuje vtedy keď sa nenašli peniaze na zvyšenie platov zdravotníkov? Lebo verejná mienka..."

Ako došlo k omylu

K chybe malo dôjsť tak, že pomocný zdravotnícky peronál zarúškoval nesprávne oko. Pacientovi neskôr odstránili aj to druhé. Podľa dostupných informácii muž prišiel o prácu, ktorú ako nevidiaci nemôže vykonávať.

Lekárka (jej meno máme k dispozícii - pozn. red.), ktorá viedla operáciu sa postavila čelom k problému a prijala plnú zodpovednosť za to čo sa stalo. Je v intenzívnom kontakte s rodinou nešťastného muža a chystá sa ho odškodniť. Momentálne je síce PN, ale po návrate na oftalmologickú kliniku až do vyšetrenia prípadu môže vykonávať prax len pod dohľadom lekárskych kolegov.

