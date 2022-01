Podľa štúdie z Univerzity v Montreale sa ľudia už do konca tohto storočia začnú dožívať až 130 rokov. Pritom biologické hranice dožitia vidia kanadskí vedci až pri veku 180 rokov!

Je to nádej pre všetky deti, ktoré sa narodili v posledných desiatich rokoch, ale tento výskum a tiež reálny vek 38 miliónov Kanaďanov sú jasným dôkazom toho, že naše telo dokáže oveľa viac, ako sme si mysleli. Samozrejme, potrebuje na to aj vhodné podmienky.

Anketa Koľko rokov by ste sa chceli dožiť? Do 90 25% Nad 100 0% Okolo 130 0% Okolo 180 25% Viac 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nie je to pritom len zdravá výživa a správna dávka pohybu. Dôležité je podľa vedcov prestať jesť, keď je váš žalúdok plný na 80 percent. Jedenie až do 100 percent môže totiž podľa vedcov hraničiť so vznikom obezity, ktorá k dlhovekosti neprispieva.

Zaberajú zelenina a víno

Na gréckom ostrove Ikaria je 60 % ľudí starších ako 90 rokov. Podľa výskumu je to vďaka 3-4 dávkam čerstvej zeleniny denne, koziemu mlieku a dlhým prechádzkam. Ale dôležitý je ešte jeden veľmi príjemný zvyk. Takmer každý deň si obyvatelia ostrova dajú 2 až 4 poháre vína s rodinou alebo priateľmi.

Dôležitá je životná pohoda

V Okinawe majú napríklad obyvatelia každodenný rituál, ktorý vraj prispieva k ich dlhovekosti. Každý deň, keď ráno otvoria oči, vedia prečo. O zmysle svojho života nepochybujú a na každý jeden deň sa tešia. Na prvý pohľad jednoduchá životná filozofia údajne dokáže predĺžiť ľudský život v priemere o sedem rokov.

Potrebujeme pestré črevné baktérie

Ľudia, ktorí sa dožijú veku 100 rokov a viac, môžu mať podľa štúdie z Japonska špeciálne črevné baktérie, ktoré pomáhajú predchádzať infekciám. Výsledky naznačujú, že tieto baktérie a špecifické zlúčeniny, ktoré produkujú, by mohli prispieť k zdravému črevu a k zdravému starnutiu.

Spoločenstvo baktérií a iných mikroorganizmov osídľujúcich črevo - črevný mikrobióm - hrá dôležitú úlohu v našom zdraví. No mení sa s pribúdajúcim vekom. Práve menšia pestrosť v druhoch črevných baktérií sa spája s horšou zdravotnou kondíciou starších ľudí.