„Meky Žbirka je nielen veľký spevák, ale pre nás Novomešťanov je aj naším rodákom. Viacerí moji susedia zo širokého dvora neďaleko Račianskeho mýta na neho doteraz spomínajú. Ako na nadaného umelca, ale i zanieteného futbalistu,“ hovorí strarosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.

Mnohí Bratislavčania sa petíciou aj osobne obrátili na primátora Matúša Valla aj na starostu Rudolfa Kusého, aby si mesto uctilo pqamiatku svojho slávneho rodáka nejakým trvalým spôsobom. Či už jeho sochou, spomienkovou lavičkou alebo gitarou na lavičke na jednom z viacerých miest, kde robil ľuďom v minulosti radosť svojou hudbou.

„Po dohode s príbuznými naša mestská časť spolu s mestom pripraví vznik spomienkového miesta k Mekyho 70-tke, ktorú by oslávil v októbri budúceho roka,“ povedal nám starosta Kusý.

Vysadia stovky bielych kvetov

„Pôvodne sme po dohode s manželkou Miroslava Žbirku plánovali symbolicky si uctiť Mekyko pamiatku vysadením bieleho kvetu v parku na Račianskom mýte. Niekoľko stoviek bielych tulipánov vysadí naša mestská časť, aby na jar symbolicky rozkvitli ako spomienka na neho aj na jeden z jeho najväčších hitov,“ dodal starosta.

Mesto a mestská časť zároveň pripravujú zriadenie spomienkového miesta v lokalite, ktorá sa so spevákom priamo spája. Návrh by mal obsahovať lavičku v parku na Račianskom mýte, kde Miroslav Žbirka zvykol hrávať a spievať už pred rokmi.

„Ako každý návrh na vytvorenie takéhoto spomienkového miesta v Bratislave prejde aj táto idea príslušnou komisiou a mesto bude postup koordinovať s rodinou speváka a príslušnými inštitúciami,“ napísal na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo s tým, že mesto bude postup koordinovať aj s rodinou speváka.

Na Mekyho lavičke v parku na Račianskom mýte sú aj teraz, týždeň po pohrebe, desiatky zapálených sviečok a ľudia stále nosia ďalšie. Niektorých sme sa spýtali, ako by mal podľa nich Mekyho pomník vyzerať.

Ako dnes vyzerá Mekyho lavička si pozrite v GALÉRII.

Babička s vnúčikom v kočíku sa pristavila pri lavičke a chvíľu spomínala na Mekyho hity. „Chodím tadiaľto každý deň a všimlqa som si jedno krásne dievča, ktoré každý deˇn prinesie novú sviečku a kvet,“ prezradila nám Izabela a dodala, že jej by sa páčilo, keby spomienkové miesto bolo plné kvetov a keby ho od rušnej Šancovej ulice oddelili vysokými stromami, aby si človek mohol v tichu zaspomínať.

„Podľa mňa by tu mala byť Mekyho sediaca socha s gitarou, ľudia by sa s ňou chodili fotiť ako so Schöne Nácim na Korze,“ povedal nám Milan.

Milan má presnú predstavu, ako by mal poník vyzerať

„Ja si inú sochu ako Mekyho s gitarou ani neviem predstaviť,“ pridal sa Peter.

Peter je tiež za sochu s gytarou.

A čo si myslia Mekyho kolegovia? „Som jednoznačne za to, aby Mekymu spravili v parku pamätné miesto,“ hovorí textár Ľuboš Zeman, ktorý Mirovi Žbirkovi napísal hit Drahá.

Textár Ľuboš Zeman si tiež myslí, že Meky by mal mať v Bratislave pamätné miesto.

Muzikant Ľubo Belák má trochu iný názor. „O pomníkoch si myslím svoje. Pozrite ako to dopadlo s Julom Satinským. Je to skor karikatúra a nič nepripomína. Najlepsi pomník je podľa mňa Mekyho tvorba, “ povedal nám Belák s tým, že tam, kde býcval a tvoril by podľa neho mala byť pripomienka na nejakej dôstojnej tabuľke.

Muzikant Ľubo Belák má inú predstavu.