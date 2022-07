„Na túto „pivničku“ som dostal odporúčania od mojich známych, tak som ju vyskúšal. Teraz sa tam zastavujem takmer pri každej ceste smerom do Rakúska,“ povedal nám obranca Milan Jurčina. „Je to krásna pivnička, pekná záhrada a výborné jedlo, najradšej mám bravčové pečené a oškvarkový chlieb,“ dodal s tým, že milí majitelia majú aj dobré vína a výborné tiramisu.

Speváčka Eva Máziková sa tu veľmi rada zastaví vždy cestou z Bratislavy do Nemecka. „Chodíme tam aj s manželom. Úžasný podnik, ktorý vidieť už z diaľky. Je iný už na pohľad od ostatných, ktoré tam sú. Ponúkajú okrem dobrého vínka aj skvelé špeciality, ktoré pripravuje majiteľka. Naviac je to šarmantná dáma, ktorá vždy rada privíta svojich hostí aj osobne,“ zdôrazňuje speváčka.

„Aj nedávno sme sa spolu skvelo porozprávali. Aj tu je vidieť, že Slovensky sa nestratia ani vo svete a naviac, že ženy, keď „držia kormidlo“, tak je to vždy úspech,“ hovorí s úsmevom Eva Máziková, ktorá sa sem stále rada vracia.

Ďalší Slováci, ktorí sem radi chodia, oceňujú tiež dvojjazyčný jedálny lístok aj personál a skvelú náladu, ktorá tu vždy vládne.

Majiteľkou je Slovenka Barbora Čanky (42) s manželom. Je vyštudovaná učiteľka telesnej výchovy a športu. Hneď po škole sa však spolu s manželom Marekom vybrali na skusy do Írska, kde si chceli zdokonaliť angličtinu. „Tam som mala rôzne zamestnania, ale všetky boli v gastronómii a začalo ma to veľmi baviť. Po štyroch rokoch som išla do rakúskych Álp, kde som už cielene pracovala v hoteloch ako čašníčka,“ hovorí Babsy, ako ju priatelia a zákazníci volajú. Po nejakom čase sa vrátili na Slovensko a rozmýšľali čo so životom.

Vyhrala čašníčka

Barbora začala v Bratislave pracovať v administratíve pre jednu holandskú firmu, potom bola manažerka v obchode s módou, ale keď sa jej kamarátka spýtala, či si nechce privyrobiť, že v rakúskom Prellenkirchene neďaleko našich hraníc hľadajú čašníčku na výpomoc, neváhala ani chvíľu. Vzala to a znovu ju to chytilo. „Ja túto prácu milujem. Mám rada kontakt s ľuďmi, rada sa s nimi rozprávam a mám rada aj víno a romantickú atmosféru vínnych pivničiek, takže mi to v Heurigeri všetko perfektne sedí,“ hovorí Barbora, ktorá už 10 rokov naplno robí čašníčku v Heurigeri na ulici, kde je jedna vínna pivnička vedľa druhej. Platí tu špeciálny systém otváracích hodín, každý má otvorené za mesiac len jeden týždeň a vždy je otvorený jeden až dva podniky. Takto si nerobia konkurenciu a majú čas venovať sa aj dorábaniu vína. Pracovitá Slovenska však neoodychuje ani v čase voľna, v jej pivničke mnohí Slováci oslavujú narodeniny či iné sviatky aj mimo otváracích termínov a zabezpečuje tiež firemné posedenia.

