Nemeckí milionári žijúci v Monaku Carmen (57) a Robert (58) Geissovci s dcérami Davinou (18) a Shaniou (17) si minulý týždeň užívali u nás nielen poriadne nabitý program, ale aj luxus a komfort najdrahších hotelov… a ľudí vo veľkom zaujímalo, kto to všetko vlastne zaplatil!

Boháči, ktorí sa stali známi vďaka vlastnej televíznej reality šou, zavítali na Slovensko na pozvanie Richarda Sulíka, s ktorým sa zoznámili pri varení halušiek na EXPO 2020 v Dubaji.

Nie bežní turisti

Pôvodne avizovaný program priebežne menil buď Richard Sulík, alebo dokonca sami Geissovci. Prespávali v najlepších hoteloch, vyskúšali tu kopu aktivít a je jasné, že konečná cena tohto výletu bola poriadne vysoká.

Aj preto sa teraz mnohí pýtajú, kto to vlastne celé „zatiahol“. O tom, že by mali pobyt Geissovcov zaplatiť daňoví poplatníci, nikto nechce ani počuť. Hovorilo sa aj o tom, že účet vyrovná Národný portál cestovného ruchu Slovakia Travel. Jeho hovorkyňa Karolína Ducká to však poprela.

„Nemáme žiadny zmluvný vzťah s Geissovcami. Jedinou dohodou bolo ubytovanie 4-členného filmového štábu na 3 noci v Bratislave v celkovej sume 1 221 eur v štandardnom ubytovacom zariadení v súvislosti s výrobou a poskytnutím audiovizuálnej stopy pre náš archív.“ Spresnila, že generálny riaditeľ Václav Mika sa s manželmi osobne stretol len krátko pri návšteve Zámku Šimák v Pezinku, predtým v Dubaji nie. „S Geissovcami nateraz žiadnu spoluprácu neplánujeme,“ uzavrela Ducká.