Na Slovensku v súčasnosti ešte stále platí núdzový stav. To znamená, že od ôsmej večer do piatej ráno by mali ulice zývať prázdnotou, no i mimo tento čas je odporúčané sa vyhýbať stretávaniu s ľudmi.

Cez deň je dovolené prechádzať sa s akýmkoľvek cieľom, oficiálne je zákazané stretávanie sa šiestich a viacerých ľudí. V ideálnom prípade je však najlepšie zostať doma a pred koronavírusom sa chrániť práve takýmto spôsobom.

Bratislavčanov to však zjavne netrápi a z vírusu obavy nemajú! Hoci boli hromadné akcie pre verejnosť zrušené, miestni to vyriešili svojsky. Napríklad pred Starou Tržnicou sa síce vydávajú nápoje cez okienko, čo je v aktuálnej situácií dovolené, no na blízkych lavičkách vysedávalo ľudí ako počas letnej noci.

Hlavné námestie, na ktorom zvyknú byť za normálnych okolností vianočné trhy praskalo vo švíkoch. Hoci stánky nefungujú, tmou sa nesie smiech a vrava ľudí, ktorí sem prišli s rodinou, či za známymi a popíjajú na ulici.

Dnes, na Nový rok je sviatok a v posledných rokoch sa po vzore zo zahraničia aj u nás stalo zvykom, že je všetko zavreté. Nie ale v Starom Meste! Viaceré prevádzky sú otvorené a podniky lákajú návštevníkov dnu na pohárik.

Ako vyzeralo hlavné mesto cez silvestrovskú noci si prečítate na druhej strane!