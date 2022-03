Slováci už nechodia tankovať do Rakúska, ale do Maďarska, aj s Rakúšanmi

Ceny benzínu a nafty sa vyšplhali do takých výšok, že aj tí, ktorí to predtým nerobili sa snažia radšej natankovať za hranicami. Ešte pred pár týždňami bolo bežne vidieť na malej rakúskej pumpe za hranicami aj 20 bratislavských áut. Teraz chodia Slováci aj Rakúšania tankovať do Maďarska.