Právnou cestou sa dvaja bývalí zamestnanci, ktorí tam pôsobili za vlády Petra Pellegriniho domáhajú vyplatenia odmien, ktoré im priznal vtedajší šéf rezortu Richard Raši. Spolu ide o čiastku necelých 38-tisíc eur. Jedným z nich je bývalý poradca Rašiho, dnes jeho asistent Martin Dorčák. Druhá osoba si neželá byť menovaná. Remišová však namiesto toho, aby sa pokúsila s bývalými zamestnancami dohodnúť, rozhodla sa súdiť.

Bez verejnej súťaže Na zastupovanie ministerstva vybrala Veronika Remišová podľa slov Dorčáka bez verejnej súťaže advokátsku kanceláriu Polaček and partners, ktorá obidva spory na prvostupňovom súde prehrala. „Konanie vedené na Okresnom súde Bratislava III o zaplatenie mzdového nároku nie je právoplatne skončené. Voči rozsudku zo dňa 28.9.2022 podal žalovaný odvolanie," informoval Plus JEDEN DEŇ hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Na ťahu je teraz odvolací súd.

Trestné oznámenie

Veronike Remišovej sa podarilo splniť jej sľub "uchrániť peniaze štátu" (tak zdôvodňovala svoj krok nič neplatiť - pozn. red.). To, za akú cenu sa to podarilo jej však vyčíta dotknutá dvojica, ktorá poukazuje na desať faktúr, ktoré sú uverejnené na stránke ministerstva. Ich celkový sumár za služby právnikov je 64530, čo nie je konečná čiastka. Podľa nášho zdroja sa preto bývalý poradca vicepremiéra Martin Dorčák rozhodol 15. mája podať na exministerku Remišovú trestné oznámenie.

V snahe overiť si informáciu kontaktovali sme Dorčáka, ten to potvrdil. "Beriem konanie bývalej poverenej ministerky ako zneužívanie peňazí daňových poplatníkov na osobnú pomstu. Požiadal som preto generálnu prokuratúru, aby prešetrila vyplácanie odmien advokátskej kancelárií Poláček and partners, ktorej mal rezort V. Remišovej zaplatiť podľa verejne dostupných zdrojov sumu 64 530 eur za to, aby uchránila sumu necelých 38 tisíc, o ktorú sa s jej ministerstvom súdia bývalí zamestnanci," povedal Dorčák. Dodal, že advokátska kancelária, ktorá riešila iba tieto dva prípady, zarobila takmer dvojnásobok sumy, ktorú v prípade nadobudnutia právoplatnosti rozsudku im bude musieť ministerstvo vyplatiť.

Prečo nie právny odbor?

Politik je presvedčený, že cieľom dnes už bývalej ministerky nebolo ušetriť verejné prostriedky, ale za každú cenu vyhrať súd. „Tvrdím to aj preto, že túto advokátsku kanceláriu podľa zverejnenej zmluve neúkoloval právny odbor, ale priamo riaditeľ kancelárie a člen predsedníctva strany Za ľudí Ján Magušin, ktorý v roku 2021 dostal od ministerky na odmenách 17 tisíc eur,“ uzavrel Martin Dorčák.

