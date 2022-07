Kontaktovali sme expertku na trestné právo kvôli vyjadreniu, telefón však nikto nebral. Následne prišla textovka, v ktorej písala, že leží v nemocnici. Našťastie je dnes už doma.

Infúzie a lieky

Kurilovská Plus JEDEN DEŇ priznala, že všetko sa začalo celkom nevinne. "Mala som pocit, akoby ma obchádzala viróza, k tomu sa pridala únava a slabosť. Išla som do nemocnice s tým, že mi lekári predpíšu antibiotiká a pôjdem domov. Keď ma uvideli, vyhodnotili to tak, že je to úplne zle a nechali si ma v nemocnici," hovorí dnes s úsmevom. Vtedy jej však do smiechu nebolo. „Hospitalizovali ma. Nasadili infúzie, urobili kadejaké vyšetrenia, aj niečo našli... mám už nastavenú liečbu a cítim sa subjektívne dobre. Deň po prepustení z nemocnice som už nastúpila do práce,“ hovorí expertka na trestné právo.

Nočné poznámky

Poznamenala, že si uvedomovala, že posledné mesiace semestra boli mimoriadne náročné, aj si občas povedala, že dokedy toto tempo vydrží.„Pridali sa k tomu aj veci, ktoré človek prežíva tak emotívnejšie, a ja som typ, ktorý si to veľmi pripúšťa a mám občas tendenciu riešiť neriešiteľné. Zaťažujem sa tým, myslím na to, dokonca aj v noci. Mám takú formulku k tomu, že v ,noci mi napadlo´. Neviem poriadne vypnúť, keďže aj vtedy si píšem poznámky do mobilu,“ sype si popol na hlavu.

Priateľ sa nestačí čudovať

Zaujíma nás, čo na to hovorí jej priateľ - hudobník Henry Tóth. „Povedal, že ešte sa nestretol s človekom, ktorý by mal toľko povinností a aktivít – komisií, zasadnutí a učenia ako ja.“ Lucia Kurilovská obhájila nedávno post rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

V napätí

Na otázku, či s tým počítala, poznamenala, že to nebol jednoduchý proces.„Trval dlhšie, keďže rektora navrhuje minister vnútra. Bola to neistota, či nemá náhodou iného kandidáta. Keď sme sa však osobne stretli pri pohovore, povedal, že je s mojou prácou spokojný a nevidí dôvod na zmenu. Jeho návrh bol predložený akademickému senátu, ten ma jednomyseľne schválil."

Kurilovskej srdcovky

Kurilovská na zasadnutí nebola prítomná. Sprostredkovane sa však dozvedela, že tam odzneli veľmi pochvalné stanoviská. "Samozrejme, že ma to potešilo. Bolo to veľmi milé. Následne sa návrh vrátil späť na ministerstvo, odtiaľ ho poslali do prezidentskej kancelárie," vysvetľuje metodiku postupu. A čomu by sa prof. Kurilovská venovala keby neobhájila miesto rektorky? „Advokácia ani súdnictvo by to neboli. Blízka mi je pedagogická a vedecká práca. Takmer už tridsať rokov pôsobím na plný úväzok na Právnickej fakulte UK, okrem toho mám menší úväzok aj v Ústave štátu a práva SAV. Toto ma napĺňa a, samozrejme, aj legislatívny proces. Určite by som ostala pri tom," uzavrela staronová rektorka.

