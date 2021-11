Prípad nezvestnej Andrey (†34) z Hlohovca stále šokuje: Podľa kriminalistu nebola jediná... ×

Prípad je uzavretý! Môžu si povedať policajti vyšetrujúci záhadné zmiznutie mladej mamičky v Hlohovci. Andrea († 34) pred piatimi rokmi odviezla syna do škôlky a to bolo naposledy, čo ju videli. Vyšetrovatelia zistili, že za jej únosom stojí jej exmanžel Miroslav Vlček (51). Vinu mu síce dokázali, no telo nešťastnej ženy dlhé roky nemohli nájsť. Až teraz.