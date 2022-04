Veľká noc sa u väčšiny z nás spája so začiatkom nového života v prírode a často aj s novými začiatkami. Tento rok je však totálne iný. Prinesie nám Veľká noc koniec vojny na Ukrajine a zbaví nás pandémie?

Podľa renomovanej veštice Daniely Paculílovej z vesti.sk nám hviezdy pripravili vývoj plný zvratov. Nútia nás prispôsobiť sa stále novým zmenám. ,,Hoci Slnko putuje priamym Baranom a vecným Býkom, apríl prináša historické stretnutie Jupitera a Neptúna v Rybách. Veci nemusia byť také, ako sa na prvý pohľad zdajú a v niektorých dňoch nám dajú zabrať.“ hovorí Paculíková s tým, ze apríl je ohraničený dvoma novmi Mesiaca, čo je vzácny úkaz. Je bohatý na udalosti.

Prichádza čas konať

Podľa numerologičky nik nezostane pasívnym pozorovateľom, začneme nevyhnutnú prácu zlepšenia osudu. Musíme si byť si plne vedomí činov, individuálne i kolektívne a mysliet na to, ze každá akcia čelí opačnej reakcii. O revolúciu sa usilujú nielen sily dobra, ale najmä tí, ktorých zámery nie sú pozitívne.

Planéty sú stále nakopené v malom priestore a prechádza nimi komunikačný Merkúr, ktorý je poslom správ – dobrých i zlých. Ak by politici prijali zodpovednosť, potom by sa Slovensko rozvíjalo.

Sledujeme však nevyužitý a premrhaný potenciál krajiny, nakoľko politici urobili množstvo chýb a v trende pokračujú.

„Významný je i vplyv Pluta, jeho mediálny dopad denne prežívame v negatívnom význame, vďaka čomu žijeme v neustálom strese nepoznajúc pravdu druhej strany, ktorá ostáva zámerne utajená. Merkúr vyzýva na bojovnosť, u mnohých sa vystupňuje až agresivita, lebo pochopili odvrátenú stránku masmédií a politikov. Ľudia sú zraniteľní a alergickí na realitu, ich hnev stúpa. Pre konjunkciu Mars – Saturn vo Vodnárovi, ktorá potrvá do 15.4 sa nemôžeme realizovať. Mars vnáša energiu hnevu, zloby a pudovej výbušnosti. Spolu so Saturnom pôsobí deštruktívne,“ zdôrazňuje veštica s tým, že energia ohňa prináša až nekontrolovateľný výbuch alebo to celé uhasí.

Toto všetko nás brzdí aj na spoločenskej úrovni, tu sa rodí energia protestov.