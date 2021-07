„Vnímam to ako možnosť kontaktu s cestujúcimi, ktorí sa po vystúpení dostanú do priestoru nášho divadla,“ okomentoval novinku herec František Kovár.

V bratislavskej MHD totiž budú tridsať vybraných zastávok ohlasovať známe osobnosti, František Kovár napríklad zastávku Nové Slovenské národné divadlo. „Je to priateľské gesto upozornenia, že sú tam, kde chcú byť. A my ich radi privítame aj v našom divadle, preto som si aj vybral ponuku ohlásiť SND,“ dodal herec so spokojným úsmevom.

Začala to prezidentka

Zastávku Hodžovo námestie hlási prezidentka Zuzana Čaputová, zastávku Zochova herečka Tatiana Pauhofová, zastávku Patrónka herec Robert Roth a zastávku Blumentál spevák Richard Müller.

„Minulý rok sme oslovili prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nahovorila prvé hlásenie zastávky Hodžovo námestie. Po pozitívnych správach sme sa rozhodli, že oživíme projekt a pridávame nové hlasy, ktoré oznamujú zastávky,“ informoval dopravca.

Celkovo tak v MHD môžu cestujúci počuť až 29 nových hlásení od hercov, spisovateľov, moderátorov, spevákov a lekára, ktorí hlásia na ktorej zastávke práve autobus, trolejbus či električka zastaví," spresnil dopravca.

Napríklad speváčka Jana Kirschner bude ohlasovať zastávku Námestie Biely kríž, spevák Miroslav Žbirka zastávku Šulekova, spevák Peter Lipa zastávku Starohájska, herec Matej Landl zastávku Záluhy.

Zuzana Kronerová: Je to spomienka na mladosť

Hlas herečky Zuzany Kronerovej budete počuť vždy na zastávke Šafárikovo námestie. „Zastávku som si sama nevybrala, ponúkli mi ju. Ale pravda je, že sa organizátori "trafili". Na Šafárikovom námestí som totiž ako mladá študentka denne nastupovala na autobus číslo 23 alebo 38, aby som sa z centra mesta odviezla na Košickú ulicu číslo 42, kde sme s rodičmi v tom čase bývali,“ prezradila nám herečka.





Spevák Pavol Hammel oznamuje blížiacu sa zastávku Hummelova. „Myšlienka ma zaujala. Nemyslím si, že ľudia budú kvôli tomu viac využívať MHD, ale je to milý fór, “ povedal spevák pre Plus JEDEN DEŇ. „Nie sme síce rodina so slávnym skladateľom, ale dúfam, že keď bude v Bratislave za 100 rokov metro, tak jedna zastávka bude po mne,“ dodal Hammel s úsmevom.

Koho budete v MHD počuť?

Herec Richard Stanke oznámi cestujúcim príchod na zastávku Námestie slobody. Moderátorka Adela Vinczeová upozorní cestujúcich na zastávku Pod stanicou, spisovateľ Daniel Hevier na zastávku Kapucínska, spevák Ivan Tásler na zastávku Americké námestie.



Jazdu MHD majú cestujúcim spríjemniť aj zdieľané emócie, vtipné hlášky a postrehy vodičov DPB, umiestnené na prednej časti 34 vozidiel, s ktorými sa verejnosť už stretáva v premávke.

Mohlo by vás zaujímať: