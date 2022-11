Pozrite, kam zašla prezidentka na kávu: Smútok ostatných dní, konečne vystriedal široký úsmev ×

Verejnosť si dosť všíma prezidentku Zuzanu Čaputovú. Mnohých zaujíma nielen to čo má oblečené, aký účes nosí, ale sledujú aj to, ako sa tvári. Aktuálne zaujal jej výraz na nedávnej návšteve v prostredí, kde pracujú mentálne znevýhodnené osoby. Prezidentka sa pochválila na sociálnej sieti fotografiami z návštevy sociálneho podniku BIVIO, ktorý zamestnáva a pripravuje do pracovného procesu ľudí so zvláštnymi potrebami.