​Začiatok novembra je už tradične u nás v znamení návštev cintorínov spojených so spomienkou na tých, ktorí nás skôr predišli do večnosti. Mimoriadne tragická bola nedávna dopravná nehoda v Bratislave. A práve miesta posledného odpočinku obetí Marka, Broni a Natálie, mnohí známi i neznámi neobišli ani počas dušičkových dní.

Úspešný futbalista a vysokoškolák Marek Vojtaššák († 20) našiel pokoj vo svojom rodisku, podtatranskej obci Ždiar. Hrdého gorala, pochovali na cintoríne pod múrmi farského Kostola Navštívenia Panny Márie. Hrob mladíka si všimnete hneď po vstupe na miestny cintorín, ktorý je obsypaný bielymi kvetmi.

V hrobe s prarodičmi

Neovyklá je na kríži tabuľka, na ktorej sú tri mená."Chlapca pochovali do hrobu s pradedkom Andrejom a prababkou Agátou. Veď kto mohol rátať s tým, že namiesto svadby mu bude otec s matkou chystať pohreb," povedala miestna žena, ktorá zapaľovala sviečku na vedľajšom hrobe. Poznamenala, že otec Marka, ktorý je stolár urobil drevenú obrubu okolo hrobu namiesto betónovej resp. mramorovej. Pred Dušičkami už len najbližší odpratali zvädnuté kvety po pohrebe a pripravili miesto na odkladanie kahancov a sviečok. "Musel to trochu zmodernizovať, lebo ten pôvodny hrob, to bola len taká tradičná hroblička hliny s krížom," povedala zhovorčivá Ždiaranka.

Ikonické foto

Na hrobe okrem množstva vencov, kytíc, sviec a kahancov upúta pozornosť tých, ktorí sa zastavia pri hrobe Marka aj fotografia zamilovaného páru. Je to presne tá, ktorá sa objavila na parte a neskôr aj na pietnom mieste pri rakve počas pohrebu. Na milom zábere je Marek so svojou láskou Broňou. Ich láska nestihla rozkvitnúť. Zomreli obidvaja na následky tragickej autonehody na Zochovej. Kým mladík vydýchol naposledy na mieste nešťastia, Broňa zomrela o niekoľko hodín v nemocnici.

(Ne)pochovať spolu?

V Poprade - Veľkej v novej časti cintorína tesne pri hornom vstupe je takmer identický hrob s tým Markovým. Tu, pod majestatnými Tatrami spočinula osudová láska mladého športovca Broňa Božoňová († 21). Rovnaká drevená obruba, kríž i fotka zaľúbencov. Kto navštívi miesta posledného odpočinku dvojice hneď pochopí, že nejde o náhodu, ale o niečo viac. Pár, ktorý prechádzal okolo hrobu a všimol si náš záujem, utrúsil so smútkom. "To je študentka, ktorá zomrela pri tej tragickej nehode na Zochovej. Myslím si, že rodičia ich mali pochovať spolu," povedala žena. Opýtali sme sa, že kde to malo byť podľa nich, keď on bol zo Ždiaru a ona z Popradu. "Na nejakom neutrálnom treťom mieste, kam by mali obidve rodiny rovnako ďaleko..." myslí si žena.

Záhadný muž pri hrobe Natálky

Miesto posledného odpočinku najmladšej z obetí Natálie Hamrákovej († 19) najbližší vybrali na Novom cintoríne v rodnej Spišskej Novej Vsi. Podobne ako hrob zaľúbencov aj tmavovlásky bol obsypaný bielymi vencami a kyticami. Nechýbalo tam ani množstvo kahancov a milých drobností, najmä anjelikov. Neobyčajný bol najmä jeden z nich, ktorý zahalený do svojich krídel "spal".

Pri našom odchode prišiel k hrobu dievčaťa mladík na bicykli. Zložil si z hlavy prilbu a sklonil sa nad kríž. Vyzeralo, že sa buď modlí, alebo len tak nebohej niečo šepká. Neskôr, keď sa aj on tlačiac bicykel pobral preč, sme si všimli jeho červenú tvár a oči od plaču. Tesne predtým než vyštartoval, zamával ešte smerom k hrobu Natálie...

