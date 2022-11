Pozitívny začiatok novembra "pokazí" zatmenie Mesiaca i voľby. Venuša nás nabáda, aby sme opustili staré zvyky a nesprávny rebríček hodnôt. "Transformácii neunikne nikto. Kto sa zmenám bráni, môže mnohé stratiť a získať len strach s obavami o budúcnosť. Potom musí počítať s obmedzeniami i s prehrami. Silní ľudia pod tlakom dokážu nevídané veci, slabší sa odstavia sami," varuje Daniela.

Zmeny, krach i špekulácie

Bokom však neostane ani planéta Urán. "Prináša náhle zmeny a ak sa nevyriešia ceny energií, budú krachovať firmy a narastať vážne problémy v krajine. Ľudia budú viac šetriť, no napätie kulminuje. Dohody o cenách energií totiž nevyhovujú špekulantom," znie kritický odkaz veštice.

Obavy zo zatmenia

Pozitívne dni nastanú od 12. do 16. novembra. "Vyťažte z nich čo najviac, naplánujte si dôležité rokovania či stretnutia, požiadajte o zvýšenie platu či v iných veciach sa snažte dosiahnuť kompromisy. Zhruba do 20. 11. sa bude zdať, že sa vlečúca kríza prechodne zmiernila, hlavnou témou novembra však bude dramatické zatmenie Mesiaca 8. 11.," hovorí Paculíková. Dodáva, že jeho najsilnejší dosah bude na Pacifik s výnimkou Európy a Afriky. Preto možno očakávať v danom období nepredvídateľné udalosti v uvedenej oblasti, skryto však zasiahnu i nás, hoci nie hneď, no v období do pol roka to bude viditeľné.

Zamyslenie politikov

"Témou zatmenia Mesiaca je boj o územia, nadvláda, suroviny, energie, ekonomické zmeny vo svete, výbuch i mier. Stres a nervové napätie nezvyčajne narastajú, môžu prísť i veľké demonštrácie (skôr v okolitých štátoch ako na Slovensku). Politici by sa mali vážne zamyslieť nad dosahom svojich rozhodnutí," znie desivá predpoveď.

Nečakané zmeny s dosahom aj na nás

Po zmenách súvisiacich so zatmením Mesiaca je v čase od 10. do 22. 11. nevyhnutné prejaviť vynaliezavosť, prispôsobivosť, učiť sa niečo nové, možno aj o ekonómii, peniazoch či investíciách. "Celkovo môže ísť o nečakané zmeny. Mnoho ľudí môže dať výpoveď v práci alebo ju dostať, možné sú reťazové reakcie. Často pôjde o nevyhnutné zmeny, keď je vhodné reagovať rýchlo a múdro. Čas praje získavaniu i odovzdávaniu vedomostí, analyzovaniu, predvedeniu talentu, originálnym riešeniam, zefektívneniu svojho života a pochopeniu, že starý svet sa definitívne skončil," prízvukuje veštkyňa.

Máme sa báť?

Paculíková upozorňuje, že zatmenie tejto série bolo i v roku 1968 a otriaslo aj našimi dejinami - Pražská jar, okupácia. Bol spáchaný atentát na M. L. Kinga, rozdúchal sa dlhoročný etnicko-nacionalistický konflikt v Severnom Írsku. Za zmienku stojí dátum 8. 11. 1932, keď v amerických prezidentských voľbách zvíťazili demokrati. Rovnaký dátum tento rok je tiež deň nebezpečných a nepredvídateľných energií, prebehne rovnaké zatmenie Mesiaca aj voľby do Kongresu. "To, čo sa v USA v tento deň udeje, bude mať silný dosah aj na EÚ ako spojenca. Najsilnejšie ho pocítia znamenia Býk, Lev, Škorpión a Vodnár. Silný pozitívny aspekt Marsu a Saturnu v závere novembra zas pomôže znameniam Blíženci, Váhy, Vodnár."

Pozor na pľúca a priedušky

Od 23. 11. prevládne pozitívnejšie obdobie, ktoré praje cestovateľským plánom. "Prehlbujte svoje vzťahy najmä s tými, o ktorých viete, že sa o nich môžete oprieť. Netrápte sa nadmerným premýšľaním, vedie k depresiám či závislostiam. Pomôže pobyt v prírode, posilňovanie a cvičenie. Zdravotne je november pod vplyvom Neptúnu v Blížencoch, čo napovedá aj možnej novej vlne viróz, oslabené budú pľúca a priedušky," uzavrela veštbu Daniela Paculíková z www.vesti.sk.

