Jozef Banáš sedí v záhrade za stolom, do pol pása vyzlečený a niečo píše. Takúto fotografiu zverejnil na sociálnej sieti a okomentoval ju slovami: "V takomto raji pracujem na záverečnej verzii nového románu - príbehu zo súčasnosti... Do knihy som napísal, že ju venujem budúcim generáciám, ktoré to za nás všetko zaplatia," napísal v inotajoch.

Čože je to sedemdesiatka...

Spisovateľ, ktorý prekročil sedem krížikov už pred troma rokmi, na svoj vek vôbec nevyzerá. Vypracované svalstvo rúk a hrudníka svedčí o tom, že nezaháľa na gauči pred televíziou, ale udržiava sa v kondícii. Ani komentujúci nenechali vizáž spisovateľa bez povšimnutia.

Jeho fanúšik Igor pod fotkou do komentára napísal: "Oblečenie má názov podľa G7 na Putina?" Zrejme mal na mysli to, že aj ruský prezident Vladimir Putin sa rád takto (ne)oblečený predvádzal a pózoval na rybačke, poľovačke alebo pri jazde na koni.

Judit k tejto poznámke dodala: "Keď si to môže dovoliť ako on (Putin), tak v poriadku. Je stále v kondičke." Spisovateľovi polichotila aj Marcela: "V takom prostredí inšpirácia prichádza sama. Nedá mi nenapísať, že skvele vyzeráte, pán Banáš. Nech sa vám darí!"

Vzor pre zaťa

Ktovie, možno by sa mohol kondičkou a výzorom svojho svokra inšpirovať aj zať Banášovcov, Viktor Vincze. Ten síce má 31 rokov, ale ani zďaleka nepôsobí tak mužne, ako otec jeho manželky Adely (41).

