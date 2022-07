Správa o smrti úspešnej podnikateľky, rodáčky z bývalého Československa Ivany Trumpovej (†73) prekvapila nielen jej najbližších, ale aj svetovú verejnosť. V tejto súvislosti sa v rámci spomienok vynárajú mnohé čriepky z jej vôbec nie fádneho života. To, že lyžiarka Ivana Zelníčková bola nielen talentovaná, športovkyňa, ale aj veľmi pekná mladá žena si všimol nejeden muž.

Medzi ctiteľmi urastenej štíhlej krásky sa objavili aj páni z vtedajšieho šoubiznisu. Dominovalo tam obzvlášť meno vychyteného textára, autora mnohých hitov Karla Gotta, Jiřího Štaidla. Ten bol starším bratom geniálneho hudobníka, skladateľa a gitaristu Ladislava Štaidla.

Lyžiarka, krasokorčuliarka a textár

Jirko bol vnímaný ako oficiálny partner Ivany Zelníčkovej. S láskou dcéry boli spokojní aj jej rodičia Miloš a Marie a to aj napriek tomu, že bolo verejným tajomstvom, že uznávaný textár mal v talóne aj krasokorčuliarku Hanku Maškovú a tak sa na striedačku stretával s obidvomi kráskami. Osud však fungovanie "v trojici" vyriešil nečakane. Hana zahynula pri tragickej autonehode v marci 1972 neďaleko francúzskej obce Vouvray. Jiří Štaidl ju prežil len o rok. Zomrel v októbri 1973 rovnako pri dopravnej nehody. Mal len tridsať rokov.

Láska ako trám

Trumpová v minulosti vo svojich rozhovoroch, ktoré poskytla hlavne českým médiam sa nevyhýbala odpovedi o jej vzťahu s Jirkom. Poznamenala, že napriek tomu, že bol na rozdiel od nej tzv. pri tele, a športu sa nijako extra nevenoval, mala ho rada. Bol podľa jej slov milý, talentovaný, vždy ju dokázal pobaviť a rozosmiať. Priznala, že boli do seba zaľúbení až po uši.

Čo by bolo, keby?

Mama Trumpovej Marie sa k príbehu lásky svojej dcéry vrátila neraz v rámci svojich vyjadrení. Naposledy to bolo v súvislosti s vydaním knihy, ktorej autorkou bola Ivana a kde písala o svojej emigrácii. Marie Zelníčková spomenula fingovaný sobáš svojej dcéry s rakúskym lyžiarom Alfredom Winklemeierom, kde o láske nemohlo byť ani reči, Ivana chcela týmto krokom získať rakúsky pas, čo sa jej aj podarilo. V tom čase sa zoznámila s Jiřím Štaidlom s ktorým chodila rok a pol. Ich vzťah ukončila tragická autonehoda mladého umelca. Matka Ivany tvrdila, že v pondelok mal textár pohreb a o dva dni už jej dcéra sedela v lietadle a mierila do Kanady. V krajine javorového listu pôsobila štyri roky ako modelka vo vychytenej modelingovej spoločnosti. Odmenou pre ňu bolo, že získala kanadský pas. Nakoniec pani Zelníčková poznamenala, že netuší ako by pokračoval život jej dcéry, keby Štaidl nebol zahynul...