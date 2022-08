Dovolenkové a prázdninové obdobie sa prehuplo do svojej druhej polovice. Kto čakal, že august bude po všetkých stránkach pokojnejší ako júl, mýlil sa. Aspoň tak to vychádza z veštby numerologičky Daniely Paculíkovej, ktorá hovorí, že nás čakajú ťažké a dramatické situácie.

Kvadratúra Slnka s Marsom prináša náročné dni s búrkami, výbuchmi sopiek, tornádami, záplavami, zastavenou komunikáciou i dopravou, náhlymi udalosťami. Destabilizácia ešte viac zosilnie vďaka planéte Mars v Býkovi.

Cestovanie mnohým skomplikujú problémy v leteckej doprave, ktoré neustupujú. Aj preto je podľa Daniely Paculíkovej z www.vesti.sk múdrejšie cestovať za oddychom po zemi.

Návrat covidu

Postavenie planét v auguste je mimoriadne explozívne, znamenie Vodnára so Saturnom prináša spoločenské obmedzenia. "Po 12. auguste je múdre voliť opatrnosť, ľud je pod vládou autorít, ktoré nastolia väčšie obmedzenia z dôvodu covidu. Po začatí školského roka prídu aj radikálnejšie opatrenia, i nové ohniská vírusu, ktorý však nebude tak nebezpečný, ako to bude prezentované. Budeme viac šetriť, rast chudoby sa zvýši najmä v ekonomicky slabých krajinách, závislých na dovoze potravín a ostatných dôležitých komodít. Slovensko sa každým mesiacom prepadá do čoraz väčšej chudoby. Čo sa v auguste začne, presahuje aj do roka 2023, konkrétne do polovice mája," znie veštba.

Rozpad ZSSR i Juhoslávie Veštkyňa vysvetľuje, že astrológia pripisuje planéte Urán to, že nesie viac negatívnych dopadov. Preto je podľa jej slov v súčasnosti toľko devastačných požiarov, ničí sa potrava (v ponuke sú chrobáky a hmyz – ktoré sú pre vtáky, nie pre ľudí), zažívame energetickú biedu, zmeny klímy tiež nie sú normálne, pretože na počasie má vplyv jedine Slnko, všetko ostatné je neprirodzená deštrukcia. "Jej súčasťou je aj inflácia, falošné správy a chaos, aby obyčajní ľudia boli závislí. Politické zmeny sú nevyhnutné. Možno očakávať zvraty a zmeny v rôznych vládach sveta, Slovanov nevynímajúc. Napr. v 90-tých rokoch pri vláde planéty Urán v Býkovi sa rozpadol ZSSR a Juhoslávia. Od 29. 8. sa stáva Urán retrogradným (opačným, spätným, spiatočným - pozn. redakcie) a jeho vplyv ešte zosilnel. Tento stav potrvá až do r. 2026. V súčasnosti zažívame bod zlomu a obratu, nič nebude také, ako sme poznali, ale zmeny týkajúce sa celej planéty zažíva ľudstvo stále. Musíte byť ostražití. Ak počujete reči o zmiernení inflácie, práve opak bude pravdou a vtedy môže nastať krach," odkazuje Daniela.

Jedlo, majetok i suroviny

Podľa slov Paculíkovej kolaps Nemecka (nielen v inflácii ale i hodnôt) bude zrejme väčší, než sa očakáva. "Rozhodne to nebude vo výsledku len čiernobiele. Zažijeme obe fázy – prepad do otroctva i pády elít a v tomto priebehu sa oslobodíme a určite posunieme. Nie je múdre svoju zodpovednosť vkladať do rúk politikov. Každá sloboda sa rodí v kríze a leto nás vyprovokuje k činom. Končí éra, keď mnohí zarábali doslova za nič. Prvoradá je tvorba hodnôt, nie kšefty na burze. Zmeny v ekonomike odštartujú búrlivé reakcie v celom svete a budú sa týkať jedla, majetku a cien surovín v období do konca roka," predpovedá veštica. Nie je to však koniec, práve naopak, bude to len akási predohra, úvod toho, čo bude predmetom riešenia i v nasledujúcich 18-tich rokoch.

"Proces nebude jednoduchý, nakoľko samozvané vládnuce štruktúry sveta už neskrývajú snahu o totálnu kontrolu. V každom prípade sa do pol roka čosi odohrá na globálnej úrovni a bude to mať súvis s mocou, strachom a peniazmi. Postupom času budeme svedkami konca hegemónie vo svete alebo jej nezvratnej transformácie. Mnohé plány elít sa nesplnia, preto sa vytvoria nové spojenectvá a aj samotná EÚ sa musí preorientovať, inak bude slabnúť. Doterajší spojenci jej nepomôžu, budú sa starať prioritne o seba," upozorňuje numerologička.

Choroby i šťastné dni

Podľa svedectva nastáva boj starých a nových vládnych štruktúr. Sú vysoko pravdepodobné zmeny vo vlastníctve území, nastane posun v moderných technológiach a objavoch, no niečo z toho bude len fantázia. "Všetko má dva póly, ľudstvo sa musí spamätať, vrátiť sa k farmárčeniu a prírode. Uvedomiť si, čo naozaj potrebuje a čo odmieta. Po chaose vždy nastúpi poriadok, no musí ho nastoliť ľudstvo samotné, nie pár zbohatlíkov, odtrhnutých od reálneho života. Čo sa týka zdravia, v auguste je oslabené srdce, chrbtica, bedrá, členky, achilovka, platničky, nosohltan, mandle, sliznice. Kto chce stále viac, iných podceňuje a pohŕda nimi, bude mať problémy a nevyhne sa úrazom. Je potrebné vzdať sa ťažkých a nezdravých jedál. Po 23. 8. nastúpi nervozita z hromady šekov, stres z práce a povinností, črevné chrípky, zápaly priedušiek, pľúc i úrazy rúk. Pozor si treba dať na hnev a agresivitu, ktorá má tiež významný vplyv na zdravie a pohodu. V auguste určite využite priaznivé dni 15. a 30. 8.," prichádza v závere vyjadrenie konečne aj niečo pozitívne.

