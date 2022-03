Po relatívne teplom februári sme sa tešili na slnečné jarné dni s teplotami nad 15 °C. Slnko nesklamalo, no teploty klesli až k nule. Prečo to tak je a kedy už príde skutočná jar?

Táto situácia je zvláštna v tom, že súčasné chladné počasie nasledovalo po relatívne veľmi teplom februári, takže sme už boli naladení na jarné počasie. Lenže neprišlo. Prečo?

„V prvej dekáde marca sa výrazne ochladilo, pretože k nám prúdil vzduch od severovýchodu, z tých oblastí Európy, ktoré boli v priebehu zimy poznačené veľmi nízkymi teplotami. U nás boli mimoriadne silné hlavne nočné a ranné mrazy,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

To, že sa v tomto čase u nás ochladí, je podľa odborníka normálne, ale tentokrát boli tie mrazy skutočne veľmi silné. Bolo to preto, že k nám do suchého prostredia prúdil veľmi studený vzduch. „Pri takom charaktere počasia, aké ešte stále máme, že je jasno, sucho a vietor je len slabý alebo žiadny, cez noc potom dochádza k výraznému ochladeniu,“ hovorí Faško.

Na mnohých miestach padajú rekordy

V Dudinciach 8. marca klesla teplota vzduchu až na na mínus 10,2 °C, čo je na tejto meteorologickej stanici pre 8. marec druhá najnižšia hodnota minimálnej dennej teploty vzduchu za posledných 52 rokov.

„Súčasná situácia je mimoriadna, teploty namerané na niektorých meteorologických staniciach sú veľmi blízko rekordov. Dobrou správou však je, že budúci týždeň by sa u nás prúdenie vzduchu malo zmeniť zo severýchodného až východného na južné až juhozápadné a mal by k nám začať prúdiť teplejší vzduch,“ potešil klimatológ.

Cez víkend sa zababušte!

Blížime sa k jarnej rovnodennosti, ktorá bude v tomto roku 20. marca. To by malo priniesť aj viac slniečka. „Už budúci týždeň bude v tých dňoch, kedy bude svietiť slnko, aj teplota celkom príjemná,“ dodáva Faško. Cez víkend však bude ešte chladno a treba si dať pozor na nepríjemný juhovýchodný vietor, ktorý bude veľmi studený.

