Politici video a fotodokumentáciu o priebehu stretnutí uverejňujú na sociálnych sieťach. Mimoriadne aktívni v danom smere sú pellegriniovci, ktorí zavítali v uplynulých dňoch v rámci pelletonu, ako nazvali predvolebné putovanie, do Trnavy a Hlohovca.

Pozor na detaily

Na zábere, ktorý pridal na sociálnu sieť poslanec Richard Raši je Zuzana Dolinková a bokom od nich stojí Peter Pellegrini. A práve líder Hlasu, ktorý drží v ruke hárok papiera pravdepodobne s príhovorom, mnohých zaujal. Banskobystričan s prižmúrenými očami a neprirodzene natiahnutými rukami budí dojem, že sa mu kvôli slabšiemu zraku nedarí prečítať napísaný text. Je to zvláštne, keďže zo záberu je zrejmé, že písmená sú pomerne veľké. (Foto nájdete v galérii >>>)

Navždy mladý?!

Je známe, že líder Hlasu len pred nedávnom začal nosiť okuliare, čo si všimli aj naši čitatelia. Hoci nie je jediný, zrejme sa mu imidž „okuliarnika“ nepozdáva a tak to rieši po svojom.

Vynašiel sa

Plus JEDEN DEŇ sa pred časom venoval tejto téme a oslovil niektorých politikov, ktorých slabnúci zrak prinútil navštíviť ambulanciu očného lekára. Peter Pellegrini vtedy pre náš denník povedal: "Dlho som okuliare nepotreboval, do diaľky vidím ako jastrab, ale na blízko, žiaľ, nie. Mám zatiaľ 0,75 dioptrie na čítanie. Uvidím, či sa to zlepší, alebo pôjde k horšiemu. Keď niekde vystupujem a mám textový podklad, tak sa kolegovia smejú, že mi každú chvíľku dávajú väčší typ písma, aby som to vedel prečítať bez okuliarov,“ smial sa Pellegrini.

Agent 007 bez dioptrií

Ako je jasné z aktuálnej fotografie, politik namiesto nosenia okuliarov radšej požaduje od pracovníkov tlačového, aby mu riadne zväčšili text. Čo ho vedie k tomu, nevedno. Možno je to praktické hľadisko, aby stále nehľadal po vreckách okuliare, ale možno aj mužská ješitnosť. Chce si čo najdlhšie zachovať imidž agenta 007, ktorým dlhodobo ohúruje svoje fanúšičky a obdivovateľky. Ako to uviedla Zvolenčanka Irma: "Vystrihaný, s tmavými okuliarmi, v bielej košeli, s odhalenou hruďou... sexappeal z neho len tak srší. Dioptrie, to je už niečo iné!"

